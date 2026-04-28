Fortschritte bei Gas-Bohrung trotz Herausforderungen in Österreich

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ADX Energy hat bei der Bohrung HOCH-1 wichtige Fortschritte gemeldet, kämpft jedoch mit technischen Problemen. Trotz Verzögerungen treibt das Unternehmen das Projekt weiter voran und sieht weiterhin Potenzial im erschlossenen Gasvorkommen.
ADX Energy hat bei der Bohrung HOCH-1 wichtige Fortschritte gemeldet, kämpft jedoch mit technischen Problemen. Trotz Verzögerungen treibt das Unternehmen das Projekt weiter voran und sieht weiterhin Potenzial im erschlossenen Gasvorkommen.
Verzögerungen durch technische Probleme
Die Firma teilte mit, dass die Bohrung HOCH-1 planmäßig gestartet sei und inzwischen eine Tiefe von 398 Metern erreicht habe. Gleichzeitig berichtete das Unternehmen, dass es zu erheblichen Schwierigkeiten gekommen sei. In rund 100 Metern Tiefe habe die Bohrung in einer Kies- beziehungsweise Schotterschicht große Mengen an Bohrflüssigkeit verloren. Diese Bohrflüssigkeit stabilisiert das Bohrloch und transportiert gelöstes Gesteinsmaterial nach oben. Das Management erklärte, dass Versuche, das Problem mit Zement zu beheben, erfolglos geblieben seien. Daher habe das Unternehmen entschieden, das Bohrloch mit größerem Durchmesser neu zu bohren und eine zusätzliche Stahlverrohrung einzubauen, um die problematische Gesteinsschicht zu isolieren. Diese Maßnahme habe die Arbeiten verzögert, gelte jedoch als übliche Lösung in vergleichbaren Situationen.
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