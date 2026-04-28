EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.asfinag.at/ueber-uns/unternehmen/unternehmensberichte/
28.04.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft
|Schnirchgasse 17
|1030 Wien
|Österreich
|Ende der Mitteilung
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2316748 28.04.2026 CET/CEST
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