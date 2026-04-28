KI-Agenten sollen die Produktivität steigern. Aber die Praxis zeigt: Sie sind noch lange nicht perfekt. Beim Startup PocketOS hat ein Agent kürzlich für einen massiven Ausfall gesorgt - und seinen Fehler gestanden. Cursor gehört zu den weltweit meistgenutzten KI-Programmiertools. Erst kürzlich sicherte sich SpaceX, das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk, eine Kaufoption in Höhe von 60 Milliarden Dollar. Aber nicht alle sind von dem Tool so überzeugt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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