Berlin (ots) -Am ersten Maiwochenende veranstaltet das ALEXA am Alexanderplatz das interaktive Event "Race at ALEXA" für die ganze Familie rund um das Thema Motorsport. Ob beim virtuellen Fahrspaß an modernen Fullmotion-Rennsimulatoren mit XXL-Gaming-Bildschirmen oder beim Geschicklichkeitstest an der Reaction Wall - im Mittelpunkt stehen die gemeinsamen Erlebnisse für Groß und Klein. Ein besonderes Highlight erwartet die Gäste bei der Pit Stop Challenge: Sven Heidfeld, bekannt aus dem Motorsport, steht für Profi-Tipps bereit und sorgt für echte VIP-Momente. Alle Besucherinnen und Besucher sind herzlich eingeladen, aktiv zu werden und mitzumachen - im Team oder auch gegeneinander. Die Aktion findet am 02. und 03. Mai jeweils von 13 bis 18 Uhr im Erdgeschoss des Centers (vor H&M und Zara) statt.Am Sonntag, 3. Mai dürfen sich die Besucherinnen und Besucher zudem auf ein paar Extra-Shoppingstunden freuen: Alle Geschäfte, Restaurants und Cafés im ALEXA haben exklusiv von 13 bis 18 Uhr geöffnet und laden zum sonntäglichen Einkaufsvergnügen ein. Zudem können sich die schnellsten Fahrerinnen und Fahrer über Plätze auf dem Siegerpodium und Centergutscheine freuen."Das ALEXA bietet das ganze Jahr über vielfältige Erlebnisse für die ganze Familie - vom entspannten Shoppingbummel bis hin zu trendigen Live-Events. Immer wieder gibt es Neues zu entdecken, wie etwa das erste Motorsportevent im ALEXA", sagt Oliver Hanna, Sonae Sierra Center Manager des ALEXA. "Zum Auftakt in den Mai begrüßen wir unsere Besucherinnen und Besucher mit einem familienfreundlichen Mitmach-Event verbunden mit einem exklusiven Shoppingsonntag."Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Event wird in Zusammenarbeit mit DBK Media realisiert.Exklusive Sonntagsöffnung im ALEXADas Berliner Ladenöffnungsgesetz sieht jährlich bis zu zwei Sonntagsöffnungen vor, die von den Verkaufsstellen individuell beantragt werden können. Am 3. Mai 2026 führt das ALEXA Shoppingcenter eine dieser frei wählbaren Sonntagsöffnungen durch.Über ALEXASeit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Spezialist für Einkaufszentren Sonae Sierra (www.sonaesierra.com) aus Portugal.Mehr über das ALEXA erfahren Sie unter: www.alexacentre.com oder bei Facebook www.facebook.com/ALEXAshoppingcenter.Pressekontakt:Birgit C. NeumannB.C Neumann PR, Business+Communication GmbHTel.: +49 (0) 211 230 95 901E-Mail: alexa@neumann-pr.deOriginal-Content von: ALEXA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69850/6264275