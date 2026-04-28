© Foto: UnsplashDer Brent-Kontrakt für Dezember 2026 deutet auf einen dauerhaften Kriegsaufschlag hin. Händler wetten damit nicht auf Panik-Tage, sondern auf anhaltende Knappheit - mit Folgen für Inflation, Zinsen und AktienmärkteDer Krieg im Nahen Osten verschärft die Spannungen am Ölmarkt - und nach Einschätzung mehrerer Großbanken könnten die aktuellen Preise das tatsächliche Risiko noch nicht vollständig widerspiegeln. Besonders auffällig ist der Terminmarkt für Brent-Rohöl. Der Kontrakt für Dezember 2026 erreichte laut dem US-Makrostrategen Jim Bianco vom Analysehaus Bianco Research zuletzt ein neues Hoch und notierte bei knapp 86 US-Dollar je Barrel. Seit Jahresbeginn legte er damit mehr als 42 …Den vollständigen Artikel lesen
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