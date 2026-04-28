Die Konzept & Marketing GmbH hat eine neue Tarifgeneration ihrer Photovoltaikversicherung auf den Markt gebracht. Ein zentrales Element ist laut dem Assekuradeur eine Altersstaffelung. Der Versicherungsschutz basiert auf einem Allgefahrenkonzept. Die Konzept & Marketing GmbH (k+m) hat eine neue Tarifgeneration ihrer Photovoltaikversicherung allsafe solar gelauncht. Mit der Weiterentwicklung reagiert der Assekuradeur mit Sitz in Hannover laut eigenen Angaben auf die steigende Bedeutung der privaten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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