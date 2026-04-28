Frankfurt am Main (ots) -Alpro erweitert sein pflanzliches Getränkesortiment und bringt mit Alpro Matcha Kokos einen trinkfertigen Matcha Drink auf den Markt. Die Produktneuheit kombiniert sorgfältig ausgewählten Matcha Grüntee mit einer Kokos-Soja-Basis und bietet eine unkomplizierte Möglichkeit Matcha ohne zusätzliche Zubereitung zu genießen.Alpro Matcha Kokos Ready to Drink eignet sich für unterschiedliche Verzehrmomente im Alltag. Der Drink kann gekühlt, auf Eis oder aufgeschäumt konsumiert werden und lässt sich sowohl kalt als auch warm genießen. Alpro reagiert mit dieser Innovation auf den anhaltenden Matcha Trend sowie die steigende Nachfrage nach unkomplizierten, trinkfertigen pflanzlichen Getränken.Die Rezeptur verbindet die charakteristische Note von Matcha Grüntee mit einer cremigen Kokosnote. Matcha in Kombination mit Kokosdrinks erfreuen sich bereits seit Jahren großer Beliebtheit bei Konsument*innen und hat sich als bevorzugte Wahl für Matcha-Getränke etabliert. Auch 72 % der Baristas empfehlen Kokosdrinks als beste Begleitung zu Matcha1 - ein klares Zeichen für die Relevanz dieser Geschmackskombination, insbesondere in Cafés und dem Außer-Haus-Konsum.Alpro Matcha ist glutenfrei sowie ohne künstliche Süß- und Farbstoffe. Zusätzlich enthält das Produkt mit Vitamin D2, B2, B9, Calcium und Jod fünf wichtige Nährstoffe, die einen Beitrag dazu leisten mit wichtigen Nährstoffen in den Tag zu starten."Mit Alpro Matcha Kokosnuss bringen wir genau den Sommertrend ins Regal, der aktuell Cafés und Social Media - allen voran TikTok - prägt: das perfekte geschmackliche Zusammenspiel von Matcha und Kokosnuss", erklärt Christine Borghardt, Category Director Plant Based DACH bei Danone. "Als trinkfertige Lösung ist Alpro Matcha ideal für den schnellen Genuss unterwegs oder zwischendurch - ganz ohne Zubereitung. Mit Alpro Matcha Kokos machen wir den beliebten Matcha Moment jetzt jeden Tag unkompliziert erlebbar."Die Markenkampagne startet im Mai mit einer starken und aufmerksamkeitsstarken Social Media- und TikTok Aktivierung, die die trendige Kokos Matcha Kombination erlebbar macht und gezielt die Wahrnehmung bei jüngeren Zielgruppen steigert.Alpro Matcha Kokos ist ab Mai im 1 Liter Format mit einem UVP von 3,29EUR im deutschen Lebensmitteleinzelhandel erhältlich. Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter www.alpro.comÜber AlproAlpro ist Pionier für pflanzliche Nahrungsmittel sowie Getränke und stellt seit über 40 Jahren pflanzliche Drinks, Joghurtalternativen, Kochcrémes und Desserts her - auf Basis von zum Beispiel Sojabohnen, Mandeln oder Hafer. Alpro gehört zum Lebensmittelhersteller Danone und hat drei Produktionsanlagen in Belgien, Frankreich und dem Vereinigten Königreich. Seit 1980 leistet Alpro Pionierarbeit mit dem Ziel, eine ausgewogenere Ernährung und einen nachhaltigeren Lebensstil voranzutreiben. Alpro ist aufgrund seiner Bemühungen, soziale und ökologische Ziele mit finanziellem Erfolg zu kombinieren, seit 2018 B Corp-zertifiziert.1 Allegra World Coffee Portal Ltd. (coffeeshops & barista's UK, DE, NL, PL) | 1: Dairy and Matcha, Why the two don't mix,,Pressekontakt:AVANTGARDE GroupPaulina Poerterspaulina.poerters@avantgarde.deOriginal-Content von: Danone DACH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53080/6264310