Frankfurt am Main (ots) -Die Reisebank AG gibt eine Veränderung im Vorstand bekannt: Andreas Holz scheidet zum 1. Mai 2026 aus dem Vorstand und aus der Reisebank AG aus. Seine Ressorts Finanzen und Innenrevision übernimmt der Vorstandsvorsitzende Torsten Krieger.Mit diesem Schritt ist der geplante Generationswechsel im Vorstand abgeschlossen. Künftig setzt sich das Gremium wie folgt zusammen: Torsten Krieger (Vorstandsvorsitzender), Dr. Tilmann Gerhards und Matthias Kreft.Ressortverteilung im Vorstand (künftig)- Torsten Krieger (Vorstandsvorsitzender): Geschäftssteuerung, Personal, Marketing & Vertriebssteuerung sowie Finanzen und Innenrevision (zuvor Andreas Holz)- Dr. Tilmann Gerhards: Vertrieb Verbund, Vertrieb Retail, E-Commerce, Handel- Matthias Kreft: Produktion und ComplianceZur Person: Andreas HolzAndreas Holz (Jahrgang 1965) absolvierte seine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Volksbank Neu-Isenburg eG und schloss anschließend sein Studium zum Diplom-Bankbetriebswirt an der Bankakademie Frankfurt ab. Seit 1988 bekleidete er verschiedene Funktionen in der DZ BANK AG sowie deren Vorgängerinstitut, zuletzt als stellvertretender Bereichsleiter im Bereich Operations & Services im Geschäftsfeld "Transaction Banking". 2016 wurde er in den Vorstand der Reisebank AG berufen, dessen Vorsitz er 2018 übernahm. Mit dem Eintritt von Torsten Krieger als neuem Vorstandsvorsitzenden verantwortete Andreas Holz zuletzt die Ressorts Finanzen und Innenrevision.Langjährige Verdienste von Andreas HolzAndreas Holz hat die Reisebank über viele Jahre maßgeblich mitgeprägt und in zentralen Phasen der Unternehmensgeschichte entscheidende Weichen gestellt. Zu seinen besonderen Verdiensten zählen:- Ausbau des Edelmetallgeschäfts und Verbreiterung des Portfolios: Andreas Holz hat das Edelmetallgeschäft gezielt ausgebaut und die Bank strategisch auf ein breiteres Portfolio mit den Geschäftsfeldern Bargeld, Fremdwährungen und Edelmetalle ausgerichtet.- Sichere Führung durch die Pandemie: Er hat die Reisebank verantwortungsvoll durch die COVID-19-Pandemie geführt und den stabilen Geschäftsbetrieb in einem beispiellosen wirtschaftlichen Umfeld sichergestellt.- Erfolgreichstes Geschäftsjahr 2022: Unter seiner Mitverantwortung erzielte die Reisebank im Jahr 2022 das bis dahin erfolgreichste Geschäftsjahr ihrer Geschichte.- Stärkere Integration in den genossenschaftlichen Verbund: Andreas Holz hat die stärkere Einbindung der Reisebank in die Genossenschaftliche FinanzGruppe vorangebracht, unter anderem durch den Umzug in das Cityhaus 1 auf dem DZ BANK Campus.Dr. Tilmann Gerhards erklärt: "Ich bin Andreas Holz zu großem Dank verpflichtet. Wir haben über viele Jahre eng und vertrauensvoll zusammengearbeitet und gemeinsam wichtige Grundlagen für die Zukunft der Reisebank gelegt, darunter den Start der Modernisierung unserer IT-Landschaft, der für die Bank ein entscheidender Schritt ist. Sein Engagement, seine Verlässlichkeit und sein strategischer Weitblick haben die Reisebank nachhaltig geprägt. Ich wünsche ihm für seinen nächsten Lebensabschnitt alles Gute."Andreas Holz sagt: "Ich blicke mit großer Dankbarkeit auf meine Zeit im Vorstand der Reisebank zurück. Es war mir eine Ehre, die Entwicklung dieser Bank über viele Jahre mitzugestalten und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen wichtige Weichen für die Zukunft zu stellen. Ich danke dem gesamten Team, dem Aufsichtsrat sowie unseren Partnern für das Vertrauen und die Zusammenarbeit und wünsche dem Vorstandsteam weiterhin viel Erfolg auf dem eingeschlagenen Weg."Torsten Krieger erklärt: "Ich danke Andreas Holz für seinen Einsatz, seine Verantwortungsbereitschaft und die vertrauensvolle Übergabe. Die Ergebnisse des gemeinsamen vergangenen Jahres bilden eine starke Basis für die nächsten Schritte."Über die Reisebank AGDie Reisebank AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine hundertprozentige Tochter der DZ BANK AG und gehört zum genossenschaftlichen Finanzverbund. Als Spezialinstitut ist sie ein führender Anbieter für Fremdwährungen, Edelmetalle und Bargeldlogistik in Deutschland. Darüber hinaus stellt die Reisebank AG digitale Vertriebswege und kundenorientierte Services für Partnerbanken sowie Endkundinnen und Endkunden bereit. Mit ihrer konsequenten Ausrichtung auf den genossenschaftlichen Verbund versteht sich die Reisebank AG als zentraler Infrastrukturanbieter für Volksbanken und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD Banken, Kirchenbanken sowie weitere Institute.Pressekontakt:Mareike Schiller, 069 / 97 88 07 310, mareike.schiller@reisebank.deOriginal-Content von: Reisebank AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116526/6264301