Hamburg (ots) -Vom 04. Mai bis 20. September zelebriert die wiederkehrende Ausstellung "Wadden Tide" Kunst und Kultur der dänischen Nordsee: Insgesamt 12 Kunstobjekte und Installationen zeitgenössischer skandinavischer und nordatlantischer KünstlerInnen sind am Strand und in den Dünen des Nationalparks und UNESCO-Weltnaturerbes Wattenmeer zu bewundern. Unter dem Motto "Bringing in the tide" beleuchten zudem Performances, Workshops und Führungen das Zusammenspiel von Mensch und Natur. Die Open-Air-Ausstellung mit kostenlosem Eintritt erstreckt sich über Blåvand Strand, Skallingen und die Bucht von Ho sowie entlang des Varde Å. Weitere Informationen und ein Programm unter www.waddentide.dk.Die wiederkehrende Ausstellung Wadden Tide wurde als Event außerhalb der traditionellen Badesaison ins Leben gerufen. Durch sinnliche, humorvolle und kritische Kunstprojekte sollen BesucherInnen unterschiedliche Perspektiven auf das Weltnaturerbe Wattenmeer aufgezeigt werden. Die KünstlerInnen der diesjährigen Ausstellung erforschen unter dem Motto "Bringing in the tide" die Geschichte, Gegenwart und Zukunft des Wattenmeeres. Die Wadden Tide 2026 umfasst Skulpturen, Installationen, Videos und Performances von Andri Snær Magnason, Amitai Romm und Djernes & Bell, Ava Samii, AVPD, David Garcia, Faun Vium & Therese Bülow, Jessie Kleemann, Juha Pekka Matias Laakkonen, Nana-Francisca Schottländer, New Mineral Collective, Rammatik und Sophie Sahlqvist. Im Mittelpunkt aller Werke steht das dynamische Ökosystem Wattenmeer - eine Landschaft, die von Gezeiten, Wind und dem Eingriff des Menschen geprägt ist, sich zu großen Teilen aber auch menschlicher Kontrolle entzieht.Der nördliche Teil des Nationalparks Wattenmeer rund um Blåvandshuk gehört zur Destination Vesterhavet - Die dänische Nordsee. Mit den Urlaubsorten Blåvand, Henne Strand, Hvide Sande, Søndervig und Ringkøbing Fjord gehört sie zu den beliebtesten Ferienregionen deutscher Urlauber in Dänemark.Weitere Informationen:www.visitvesterhavet.dewww.waddentide.dkDänemark-Fotos: www.denmarkmediacenter.comBilder Waddentide: Presse. Bringing In The Tide, Wadden Tide 2026 - Dropbox (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fscl%2Ffo%2Fl2h4f3l3nqo1w53fxbc2u%2FAIMv7L20n3c69C2BDw8gDqo%3Frlkey%3Dp1f6mxxl7tztjv1v63qeko2bh%26e%3D2%26st%3Dkohsps54%26dl%3D0&data=05%7C02%7Cmajsch%40visitdenmark.com%7C1a4c37ffad434a62eb4a08dea437e183%7Ca78caa36dde448f4aeab49f4312b9cc1%7C0%7C0%7C639128757077911577%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=HQ5s%2BvAh0NLEeXnuk%2FVoHV1ijsIJ0nAwiCCRvT1ywTk%3D&reserved=0)Bitte beachten Sie die Angaben zur Bildnutzung.Weitere Bilder in hoher Auflösung zur obigen Pressemitteilung auf Anfrage.Pressekontakt:Lea WeberPR & Press Manager, Germany, Austria and SwitzerlandMaja Lena SchellhammerPress & Marketing Coordinator, Germany, Austria and SwitzerlandVisitDenmarkGlockengießerwall 2D-20095 Hamburg / Germanylw@visitdenmark.comwww.visitdenmark.comMobile: +49 (0)172 453 47 08Original-Content von: VisitDenmark, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182186/6264299