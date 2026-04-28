APA ots news: Ready4Finance: Erstmals 87 Schulen für Wirtschafts-, Finanz- und Verbraucher:innenbildung ausgezeichnet

Premiere der Verleihung des bundesweiten Schulzertifikats - Einreichphase für die zweite Verleihungsrunde startet im Herbst 2026



Wien (APA-ots) - Bei einer feierlichen Verleihung im Bundesministerium für Finanzen

wurden gestern Abend erstmals 87 Schulen aus allen neun Bundesländern mit dem neuen Schulzertifikat Ready4Finance ausgezeichnet. Das Programm würdigt Schulen der Sekundarstufe I - also der ersten Stufe der weiterführenden Schule nach der Volksschule - die Wirtschafts-, Finanz- und Verbraucher:innenbildung strukturiert und nachhaltig im Schulalltag verankern. Die Verleihung erfolgte gemeinsam durch die Oesterreichische Nationalbank, das Bundesministerium für Finanzen, das Bundesministerium für Bildung und die Stiftung für Wirtschaftsbildung.



Ausgezeichnet wurden 64 Mittelschulen und 23 Gymnasien bzw. AHS- Unterstufen. Die Bewertung erfolgte durch eine unabhängige Fachjury entlang von sechs Qualitätsdimensionen: Organisationsentwicklung, Personalentwicklung, Unterrichtsentwicklung, externe Kommunikation und Elternarbeit, statistische Reichweite sowie Evaluation und Zieldefinition.



Mit dem Zertifikat erhalten die Schulen Zugang zum

österreichweiten Ready4Finance-Netzwerk, zur jährlichen Fachtagung sowie zu exklusiven Webinar-Reihen. Darüber hinaus profitieren sie von gezielten Fortbildungsangeboten für Lehrer:innen - sowohl schulintern als auch schulübergreifend im Austausch mit anderen Schulen sowie von Förderungen für kleinere Praxisprojekte. Die Zertifizierung ist jeweils für drei Jahre gültig; danach ist eine erneute Bewerbung möglich.



Oesterreichische Nationalbank, Gouverneur Martin Kocher:

"Wirtschafts- und Finanzbildung ist eine zentrale Grundlage für fundierte Entscheidungen im Alltag. Die ausgezeichneten Schulen zeigen, wie die Vermittlung dieser Inhalte in der Praxis mit klaren Konzepten und großem Engagement gelingen kann. Ready4Finance ist ein wichtiger Schritt, um Qualität im Bereich Wirtschafts- und Finanzbildung sichtbar zu machen und weiter zu stärken."

Bundesministerium für Finanzen, Staatssekretärin Barbara Eibinger -Miedl:



"Wer über entsprechendes Finanzwissen verfügt, trifft im Leben bessere Entscheidungen: vom Haushaltsbudget bis zur Altersvorsorge. Genau das wollen wir bereits im Schulalltag vermitteln. Die mit den Ready4Finance-Zertifikaten ausgezeichneten Schulen zeigen, wie Finanzbildung praxisnah im Schulalltag verankert werden kann und leisten damit einen wichtigen Beitrag für mehr wirtschaftliche Eigenständigkeit junger Menschen."



Bundesministerium für Bildung, Minister Christoph Wiederkehr:

"Schülerinnen und Schüler wünschen sich mehr Wirtschafts- und Finanzbildung an Schulen. Ich freue mich, dass so viele Schulen bereits in diese Richtung gehen und sich in diesem Bereich weiterentwickeln. Ready4Finance macht diese Arbeit gegenüber der Schulpartner sichtbar und schafft einen klaren Rahmen für die teilnehmenden Schulstandorte."



Stiftung für Wirtschaftsbildung, Vorstand Matthias Reisinger:

"Durch unsere Arbeit mit Schulen in ganz Österreich sehen wir, was Großartiges passiert - oft ohne große Bühne. Ready4Finance holt diese Schulen vor den Vorhang und bringt uns unserem Ziel näher: Jeder Jugendliche verlässt die Schule mit dem Werkzeug, Finanzen und Wirtschaft selbst zu gestalten."



Wir gratulieren den 87 Schulen herzlich und danken den Schulleitungen, Lehrkräften und Schulgemeinschaften für ihren Einsatz, mit dem sie Schülerinnen und Schülern wichtige Kompetenzen für Geld, Wirtschaft und das tägliche Leben vermitteln. Eine Übersicht aller zertifizierten Schulen nach Bundesland und politischem Bezirk findet sich im Anhang zur Presseaussendung auf der Website der OeNB.



Zweite Verleihungsrunde: Einreichphase startet im Herbst 2026 Im Schuljahr 2026/27 geht Ready4Finance in die zweite Runde. Die Einreichphase für interessierte Schulen der Sekundarstufe I startet im Herbst 2026 über das Onlineportal ready4finance.bildung.gv.at . Für die Erstbewerbung ist kein abgeschlossener Entwicklungsstand erforderlich: Neben bereits umgesetzten Maßnahmen werden auch geplante Schritte, Reflexionen und Entwicklungsziele berücksichtigt. Die Ausrichtung der jährlichen Verleihungsveranstaltung wechselt zwischen dem Bundesministerium für Finanzen und der Oesterreichischen Nationalbank; 2027 wird die OeNB Gastgeberin. Ziel ist es, das Ready4Finance-Netzwerk gemeinsam mit den Bildungsdirektionen, Schulen und Lehrkräften nachhaltig zu vergrößern.



Über Ready4Finance

Ready4Finance ist ein bundesweites Zertifizierungsprogramm für Mittelschulen, AHS-Unterstufen und Sonderschulen. Programmpartner sind die Oesterreichische Nationalbank, das Bundesministerium für Bildung, das Bundesministerium für Finanzen und die Stiftung für Wirtschaftsbildung - unterstützt durch die Bildungsdirektionen Oberösterreich und Wien. Eine Ausweitung auf Volksschulen und die Sekundarstufe II ist in Ausarbeitung.



Veranstaltungsfotos: Fotos zur Veranstaltung stehen Ihnen unter folgendem Link zur Verfügung https://www.picdrop.com/bka/aX3GabBrLN ( Copyright: BKA/Tarek Wilde)



Weitere Informationen:



https://ready4finance.bildung.gv.at



https://www.bmb.gv.at/



https://www.bmf.gv.at/ministerium/nationale-

finanzbildungsstrategie.html



https://stiftung-wirtschaftsbildung.at/



https://finanzbildung.oenb.at/



Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Pressesprecherin

Mag.a Marlies Schroeder, MiM

Telefon: (+43-1) 404 20-6900

E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at

Website: https://www.oenb.at



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0127 2026-04-28/11:28

