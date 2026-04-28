EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Branicks Group AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Branicks Group AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.06.2026
Ort: https://branicks.com/investor-relations/finanzpublikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.06.2026
Ort: https://branicks.com/en/ir/financial-reports/
28.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Branicks Group AG
|Neue Mainzer Straße 32-36
|60311 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.branicks.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2316798 28.04.2026 CET/CEST
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