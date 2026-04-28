Wien (www.anleihencheck.de) - Gestern überwog an den Aktienmärkten zunächst eine abwartende Grundhaltung, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Nach den Rekordschlussständen im S&P 500 und im NASDAQ 100 zum Ende der Vorwoche hätten Anleger:innen teilweise Gewinne mitgenommen, ohne dass sich daraus ein breiter Risikoabbau entwickelt hätte. Belastend hätten die weiter festgefahrenen Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran sowie der erneute Anstieg der Ölpreise gewirkt, während die bevorstehenden Ergebnisveröffentlichungen von Big-Tech und die anstehenden Notenbankentscheidungen für Zurückhaltung gesorgt hätten. Gleichzeitig sei die Marktstimmung aber durch die anhaltende Stärke der großen Technologie- und KI-Werte gestützt geblieben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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