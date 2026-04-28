Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Wochen-Performance unterschiedlicher Anleihenmärkte fiel vergangene Woche differenziert aus: High Yield profitierte vom Carry und kürzeren Laufzeiten und der damit verbundenen niedrigeren Zinssensitivität, so die DekaBank.High Yield sei das einzige Segment mit positivem Total Return in einer Woche geblieben, die von steigenden Renditen geprägt gewesen sei. In dieser Woche würden die Zinsentscheide der FED am Mittwoch und der EZB am Donnerstag im Mittelpunkt stehen. Es werde erwartet, dass beide den Leitzins unverändert lassen würden. Der Fokus des FOMC werde sowohl auf der Beurteilung der nach wie vor hohen Preisentwicklung liegen, als auch auf dem anstehenden Führungswechsel an der Spitze. Die Ermittlungen gegen FED-Chair Powell seien eingestellt worden, was den Weg für Kevin Warsh als Nachfolger ebnen dürfte. Am Donnerstag finde die EZB-Ratssitzung statt. Investoren würden neue Informationen darüber erwarten, wie die EZB das wachsende Spannungsverhältnis zwischen sich eintrübender Konjunktur und beschleunigter Inflation auflösen wolle. (Märkte im Fokus vom 27.04.2026) (28.04.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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