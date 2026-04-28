Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan hat abermals keine Anpassungen am Leitzins vornehmen wollen, so die Analysten der Nord LB.Die durch den Iran-Konflikt ausgelösten zusätzlichen Unsicherheiten würden bei der Erklärung dieser Entscheidung sicherlich eine zentrale Rolle spielen. Die japanischen Geldpolitiker stünden aber doch unter einem gewissen Zugzwang. Es sei jedoch alles andere als sicher, ob man bereits anlässlich der nächsten Notenbanksitzung handeln wollen werde. Trotzdem werde 2026 in Japan noch zu einem Jahr der steigenden Leitzinsen werden. Allerdings werde die Notenbank sehr vorsichtig agieren wollen. Die drei Gegenstimmen seien jedoch ein Signal! (28.04.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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