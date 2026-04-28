Der auf Flottenkunden spezialisierte Ladekarten-Anbieter DKV Mobility baut sein Ladenetz in Österreich weiter aus. Kunden des Mobilitätsdienstleisters erhalten ab sofort Zugang zu rund 1.250 Ladepunkten des Energieversorgers Energie Steiermark. Über die Hälfte der angeschlossenen Stationen sind Schnellladepunkte mit einer Leistung von bis zu 150'¯kW, wie DKV Mobility mitteilt. "Mit dieser Erweiterung stärkt DKV Mobility seine Präsenz im österreichischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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