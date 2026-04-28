Aufgrund eines möglichen Problems mit der Bremse muss Audi weltweit 96.180 Exemplare des e-tron quattro bzw. Q8 e-tron in die Werkstätten holen. In Deutschland geht es um über 14.000 Fahrzeuge, die seit 2018 gebaut wurden. Wie aus der Rückrufdatenbank des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) hervorgeht, sind insgesamt 96.180 Exemplare weltweit betroffen, davon 14.601 in Deutschland. Wie aus einer Veröffentlichung der US-Straßensicherheitsbehörde NHTSA hervorgeht, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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