Hamburg (ots) -Die christlich geprägte spendenfinanzierte Organisation Mercy Ships betreibt die größten privaten Hospitalschiffe der Welt. Über ihre gemeinnützige Arbeit produzierte das US-amerikanische Unternehmen City Gate Entertainment für Angel Studios eine Serie in zwei Staffeln á jeweils zehn Folgen, die weltweit ausgestrahlt werden. Eine dritte Staffel wird folgen. Exklusiver Programmpartner für Deutschland ist dabei Bibel TV. Das christliche Medienhaus lässt derzeit die Serienepisoden für den deutschsprachigen Markt synchronisieren; ausgestrahlt werden die Folgen voraussichtlich ab Mitte September 2026 an prominentem Sendeplatz exklusiv auf Bibel TV.Mercy Ships betreibt seit über 45 Jahren die größten privaten Hospitalschiffe der Welt und ermöglicht in den Ländern Subsahara-Afrikas an Bord direkte chirurgische Versorgung für Menschen, die in ihrem Land keinen Zugang zu medizinischer Versorgung haben. Auf den zwei Hospitalschiffen bringt eine ehrenamtliche, internationale Crew aus rund 60 Nationen direkte Hilfe zu den Ärmsten der Armen. Außerdem werden dort Bildungs- und Schulungsprogramme für einheimische Fachkräfte aus dem Gesundheitssektor durchgeführt.Reality-Dokumentarserie zeigt einen spannenden Blick hinter die Kulissen der ehrenamtlichen Arbeit an BordDie TV-Serie bietet exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Arbeit der ehrenamtlichen Helfer von Mercy Ships, die an Bord kostenlos chirurgische Eingriffe durchführen - lebensnotwendige Hilfe für Menschen in Armut und Not. Doch wie sieht das Leben an Bord eines Hospitalschiffs aus? Wie findet eine schwimmende Gemeinschaft von Medizinern, Ingenieuren, Köchen und Familien aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen zusammen? Was motiviert sie, schwer kranken Menschen in benachteiligen Regionen der Welt zu helfen?Die Serie begleitet den Alltag der Crew an Bord und stellt die ehrenamtlichen Helfer vor - Chirurgen, Köche, Kapitäne und Pflegekräfte. Sie zeigt auch, was sie miteinander verbindet: Ihr gemeinsamer Glaube, das gemeinnützige Engagement für einen guten Zweck - und christliche Nächstenliebe. Sie zeigt bewegende Patientengeschichten, das gemeinsame Leben an Bord und die Erfolge ihres täglichen Engagements.Medien- und Missionswerk Bibel TV jetzt auch Programmpartner für Mercy ShipsMercy Ships will mit ihrer Medienpartnerschaft auf die Dringlichkeit ihrer Hilfseinsätze aufmerksam machen und vor allem medizinisch ausgebildete Menschen emotional ansprechen, um sie zu einer ehrenamtlichen Arbeit an Bord zu motivieren."Wir freuen uns sehr, die bereits bestehende, erfolgreiche Medienkooperation mit Mercy Ships um eine langfristige Programmpartnerschaft zu ergänzen", sagt Beate Busch, Executive Vice President, Prokuristin Bibel TV. "Bibel TV ist die ideale Medienplattform, christliches Engagement und wertebasiertes Handeln in einem humanitären Umfeld abzubilden und zu unterstützen"."Wir freuen uns, durch die Serie das deutsche Publikum mit an Bord unserer Hospitalschiffe zu nehmen. Ein Ort voller Hoffnung und Lebensveränderung, der den Zuschauern tiefe, berührende Einblicke in unsere Arbeit in Afrika geben wird", so Angelika Nieder, Leitung von Mercy Ships Deutschland.Über Bibel TV: Bibel TV ist ein multimedial aufgestelltes, an christlichen Werten orientiertes Medienhaus mit Sitz in Hamburg. Zu seinen Angeboten gehören neben dem 24-stündigen TV-Vollprogramm das Programmheft, eine umfassende Mediathek sowie verschiedene Apps und Social Media-Kanäle. Außerdem bietet Bibel TV eine Streaming-Plattform für Live-Gottesdienste aller christlichen Konfessionen mit über 120 Partner-Gemeinden an: www.meingottesdienst.com/.Das Fernsehprogramm von Bibel TV ist im deutschsprachigen Raum (D/A/CH) über ASTRA sowie in Deutschland über den digitalen Antennenstandard DVBT-T2 HD zu empfangen; außerdem im Web-Stream über https://www.bibeltv.de/livestreams/bibeltv/.Bibel TV ist eine gemeinnützige GmbH und hat 16 Gesellschafter, dazu gehören die katholische und die evangelische Kirche in Deutschland mit jeweils 12,75 % der Anteile.Pressekontakt:Bibel TV Stiftung gGmbHWandalenweg 2620097 HamburgTel.: +49 (0) 40 / 44 50 66-17Fax: +49 (0) 40 / 44 50 66-18E-Mail: presse@bibeltv.deOriginal-Content von: Bibel TV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55188/6264348