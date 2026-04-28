Die Gerresheimer-Aktie konnte sich zuletzt von dem Tief mit rund 17 € wieder deutlich erholen. Am Dienstag verliert sie aktuell -5,3% und steht bei 22,80 €. Ist damit das Schlimmste für den Spezialverpackungshersteller überstanden? Einigung mit Gläubigern erzielt Banken und größere Anleihegläubiger verlangen regelmäßig die Vorlage von aktuellen Geschäftsberichten. Dieser Verpflichtung kann das Unternehmen nicht nachkommen, da die Wirtschaftsprüfer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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