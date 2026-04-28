Mit der konversationellen Suche Ask Youtube im Stile von Googles AI-Mode erhalten erste User umfassende KI-Antworten samt Links zu relevanten Videos im Thread. So wird die Plattform für die Suche optimiert, Creator müssen zugleich an GEO-Aspekte denken. Youtube gehört schon lange zu den größten Suchplattformen überhaupt. Weit über zwei Milliarden monatlich aktive User suchen und finden regelmäßig Videos - allein die Kurzvideos Shorts kommen inzwischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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