© Foto: Deutsche Börse AGDie Deutsche Börse profitiert von Volatilität, geopolitischer Unsicherheit und starkem strukturellem Wachstum. Warburg Research sieht weiteres Kurspotenzial.Die Deutsche Börse ist mit deutlichem Wachstum in das Jahr 2026 gestartet. Die Nettoerlöse ohne Treasury-Ergebnis stiegen um zwölf Prozent auf 1,43 Milliarden Euro. Einschließlich Treasury-Ergebnis legten sie um neun Prozent auf 1,63 Milliarden Euro zu. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ohne Treasury-Ergebnis erhöhte sich um 18 Prozent auf 803 Millionen Euro. Einschließlich Treasury-Ergebnis stieg es um zehn Prozent auf den Rekordwert von gut eine Milliarde Euro. Finanzvorstand Jens Schulte zeigte sich zufrieden. "Das …Den vollständigen Artikel lesen
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