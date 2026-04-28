© Foto: SOPA Images - Sipa USANordic Semiconductor wächst im ersten Quartal um 24 Prozent und übertrifft Analystenerwartungen. Der Ausblick fällt noch zuversichtlicher aus. Die Aktie setzt ihre Rallye am Dienstag ungebremst fort.Der norwegische Halbleiter-Spezialist Nordic Semiconductor übertrifft mit seinen Zahlen alle Erwartungen, und hebt die Messlatte für das laufende Quartal weiter an. Der norwegische Chiphersteller erzielte im ersten Quartal 2026 einen Umsatz von knapp 192 Millionen US-Dollar - ein Plus von 24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Aktie legt am Dienstag in Oslo rund 6,7 Prozent zu und steigt auf den höchsten Stand seit gut 4 Jahren. Seit Anfang des Jahres hat die Aktie gut 50 Prozent …Den vollständigen Artikel lesen
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