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Präsident Trump hat am 27. April vor einer Gruppe von Krypto-Investoren in Mar-a-Lago erklärt, dass Banken aufhören sollen, die Branche zu blockieren, und die Gesetzgebung vorantreiben müssen, laut CoinDesk. Wenn der Präsident der Vereinigten Staaten in einem Raum voller Halter steht und erklärt, die Regierung sei auf ihrer Seite, beginnt das Kapital an der Seitenlinie sich zu bewegen. SOL notiert bei 84 Dollar, BNB bei 621 Dollar und XRP zeigt ebenfalls Stabilität in dieser Phase. Dieses Signal kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der gesamte Kryptomarkt auf regulatorische Klarheit wartet. Trumps öffentlicher Druck könnte eine Abstimmung im Senat über den CLARITY Act vor Ende Mai erzwingen. Dieses Signal richtet den Blick auf Projekte, die noch vor ihrem ersten Börsenlisting stehen. Dieser Artikel analysiert die Auswirkungen von Trumps Aussagen auf Solana, XRP und BNB. Er zeigt, wo das Kapital in diesem Umfeld die stärksten Einstiege findet.

Trump drängt auf Krypto-Gesetzgebung: Solana, XRP und BNB im Fokus

Präsident Trump sprach am 27. April bei einer privaten Veranstaltung in Mar-a-Lago und erklärte den Anwesenden, dass Banken beiseitetreten und die Krypto-Gesetzgebung durchlassen müssen, laut CoinDesk. Das Event zog Tether-CEO Paolo Ardoino und andere führende Persönlichkeiten der Branche an. Der CLARITY Act bleibt blockiert, doch Trumps öffentlicher Druck könnte eine Abstimmung im Senat vor Ende Mai erzwingen. Diese regulatorische Verschiebung kommt dem gesamten Markt zugute, weil Unterstützung aus Washington den Boden unter jedem Vermögenswert anhebt. Von BTC bei 77.800 Dollar über Solana und XRP bis zu Presale-Einstiegen profitieren alle Segmente von dieser Entwicklung.

Solana wird bei 84 Dollar gehandelt, nachdem Gewinnmitnahmen den Markt trafen, obwohl Bitcoin in Richtung 80.000 Dollar drängte, laut CoinMarketCap. Der Widerstand liegt bei 88 bis 90 Dollar mit einer Unterstützung bei 84 Dollar. SOL verarbeitete im ersten Quartal 2026 insgesamt 41 Prozent des gesamten Spot-DEX-Volumens. Analysten sehen Kursziele von 107 und dann 150 Dollar, was SOL im besten Fall etwa das 1,8-Fache einbringt. XRP profitiert von der regulatorischen Klarheit und zeigt Stabilität in dieser Marktphase, während Anleger auf weitere Signale aus Washington warten.

BNB wird bei 621 Dollar gehandelt, wobei das Maxwell-Upgrade die Geschwindigkeit auf der Chain verbessert und Tether Gold auf BNB Chain gestartet ist und dem Ökosystem die Tiefe realer Vermögenswerte hinzufügt. Die Unterstützung liegt bei 620 Dollar mit einem Widerstand bei 640 Dollar. Analysten sehen Kursziele von 900 bis 1.000 Dollar über den gesamten Zyklus, was im besten Fall das 1,4- bis 1,6-Fache von hier ergibt. SOL, XRP und BNB belohnen Geduld über ein ganzes Jahr, doch die schnellste Rendite liegt bei Presale-Preisen vor einem einzigen Listing-Ereignis, das alles verändert.

Pepeto: Der stärkste Einstieg, wenn der Präsident hinter Krypto steht

Der stärkste Einstieg während einer solchen Verschiebung ist derjenige, der sowohl von der regulatorischen Rückendeckung als auch von seinem eigenen Produkt profitiert. Pepeto bietet gebührenfreien Handel auf Ethereum, BNB Chain und Solana, sodass weder beim Einstieg noch beim Ausstieg Kosten anfallen. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token ohne Kosten zwischen den Netzwerken. Damit steht dem Anleger vom ersten Handelstag an eine vollständige Infrastruktur zur Verfügung.

Der Risikoscanner prüft jeden Token auf Abzugsfunktionen und gefälschte Liquidität, bevor Kapital ihn erreicht, und zeigt die Ergebnisse in verständlicher Sprache an. PepetoSwap hat 9,61 Millionen Dollar bei 0,0000001867 Dollar eingesammelt. SolidProof hat den gesamten Programmcode geprüft und jeden Vertrag verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, sodass Käufer auf eine unabhängig bestätigte Sicherheitsgrundlage vertrauen können.

Der Entwickler, der den ursprünglichen Pepe-Coin von null auf 11 Milliarden Dollar gebracht hat, baute die Plattform gemeinsam mit einem ehemaligen Binance-Experten auf, und dieses Team ist es, was Pepeto von jedem anderen laufenden Presale unterscheidet. Die Plattform wurde vollständig fertiggestellt, bevor der erste Presale-Dollar eingegangen ist, und CoinMarketCap hat bereits eine Vorschauseite veröffentlicht.

Das Börsenlisting nähert sich, und der Einstieg bei 0,0000001867 Dollar markiert die Presale-Phase, die mit dem Beginn des öffentlichen Handels endet. Sobald der Handel eröffnet wird, greift ein neuer Preismechanismus, und die Wallets aus dem Presale halten Positionen, für die der offene Markt einen anderen Preis bestimmen wird.

Die aktuelle Phase füllt sich schneller als die vorherige, und der Abstand zum Listing wird mit jedem Tag kleiner. Die vorherige Presale-Phase wurde vor dem geplanten Zeitrahmen abgeschlossen, und viele Wallets verpassten den Einstieg. Für Anleger, die Trumps Signal als Bestätigung für den Kryptomarkt werten, bietet dieser Presale-Preis eine seltene Verbindung aus regulatorischer Rückendeckung und technischer Reife.

Fazit

SOL hält bei 84 Dollar nach einem gescheiterten Ausbruch über 90 Dollar, und BNB steht stabil bei 621 Dollar mit dem 1,6-Fachen als Ziel über mehrere Monate. Der stärkste Krypto-Einstieg für die größten Renditen 2026 ist Pepeto bei 0,0000001867 Dollar, und dieser Preis wird nach dem Börsenlisting nicht mehr verfügbar sein. Die vorherige Presale-Phase war vor dem Zeitplan ausverkauft, und die aktuelle Phase füllt sich gerade. Die Erfahrung vergangener Presales zeigt, dass der Unterschied zwischen dem Presale-Preis und dem Marktpreis nach dem Listing erheblich sein kann. Die offizielle Pepeto-Website ist der Anlaufpunkt für Anleger, die sich in dieser Phase positionieren möchten.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Kann der Solana SOL-Kurs 2026 die 150 Dollar erreichen?

Der Solana SOL-Kurs kann 2026 die 150 Dollar erreichen, wenn die ETF-Zuflüsse anhalten und die Unterstützung bei 84 Dollar hält. SOL wird bei 84 Dollar gehandelt, mit Analystenzielen von 107 und dann 150 Dollar, was im besten Fall das 1,8-Fache über die kommenden Monate ergibt.

Was ist Pepeto und warum gilt es als stärkster Krypto-Einstieg?

Pepeto ist eine gebührenfreie Börse mit einer Cross-Chain-Bridge und einem Vertragsprüfer, und der Entwickler des ursprünglichen Pepe-Coins hat sie gemeinsam mit einem ehemaligen Binance-Experten aufgebaut. SolidProof hat den Code verifiziert, bevor der Presale startete, und 9,61 Millionen Dollar wurden bei 0,0000001867 Dollar eingesammelt. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.