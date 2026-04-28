Köln (ots) -In der medialen und politischen Landschaft Deutschlands nimmt Björn Höcke eine Ausnahmestellung ein, die oft zwischen extremen Polen schwankt: Für die einen ist er das Gesicht des radikalen Rechtspopulismus, für andere ein Tabubrecher. Im viereinhalbstündigen ungeskriptet-Gespräch mit Ben Berndt zeichnet der Landesvorsitzende der AfD Thüringen das Bild eines Mannes, der sich selbst als "Politiker wider Willen" versteht. Er beschreibt seinen Weg von der Klassenfahrt zur Staatskanzlei, der durch dogmatische persönliche Überzeugungen und eine düstere Analyse der Gegenwart geprägt ist.Vom Lehrer zur "Paria" der NationHöcke beschreibt seinen Einstieg in die Politik nicht als geplanten Karriereweg, sondern als "organisches Wachstum", das aus seiner Verantwortung als Vater von vier Kindern und seinen Erfahrungen als Lehrer an Brennpunktschulen resultierte. Dort habe er das angebliche Scheitern der Integration und sprachliche Hürden als systemisches Problem erlebt. Heute sieht er sich in einer Rolle, in der er und seine Mitstreiter "als Paria behandelt" werden, was er als Zeichen eines tiefen Zerwürfnisses innerhalb der Gesellschaft wertet. Er betont jedoch, dass er trotz massiven Drucks und Aktionen gegen sein Privatleben durch das "Leben aus innerer Wahrhaftigkeit" unbeugsam geblieben sei: "Heute weiß ich, mich bricht keiner mehr".Die Diagnose: "Demokratiesimulation" und "Kulturfremdheit"Ein roter Faden des Gesprächs ist Höckes radikale Kritik am Zustand der Bundesrepublik, die er als "Demokratiesimulation" bezeichnet, in der der Verfassungsschutz lediglich als "Konkurrenzschutz" für die etablierten Kräfte diene. Seine politische Agenda ist untrennbar mit der Ablehnung einer multikulturellen Gesellschaft verbunden, die er unter Berufung auf Daniel Cohn-Bendit als "schnell, hart, grausam und wenig solidarisch" charakterisiert. Um die "ethnokulturelle Kontinuität des deutschen Volkes" zu erhalten, fordert er ein sofortiges "Moratorium" für Einwanderung, die Rückkehr zum Abstammungsprinzip ("Jus Sanguinis") im Staatsangehörigkeitsrecht sowie eine konsequente "Remigration", die er als "normalste Sache der Welt" bezeichnet, um den "Sozialstaatsmagneten abzustellen".Identität und Geschichte: "Erinnerungspolitische Wende"Höcke sieht in der aktuellen deutschen Erinnerungskultur ein "negatives kollektives Bewusstsein", das die Fähigkeit des Volkes, Staatsvolk zu sein, untergrabe. Er plädiert stattdessen für einen "lebendigen Patriotismus" und eine "erinnerungspolitische Wendung um 180 Grad", was für ihn bedeutet, wieder "normal zu werden" und die deutsche Geschichte nicht mehr nur durch das Prisma der Schuld zu betrachten. Er verteidigt dabei auch umstrittene Formulierungen und sieht sich als Opfer einer "politischen Justiz".Der Weg zur absoluten MehrheitIn Bezug auf die AfD beschreibt Höcke die Gründungsphase als "chaotische Zeit" und den Bruch mit Bernd Lucke als notwendige Entscheidung gegen einen technokratischen Kurs. Für die Zukunft in Thüringen setzt er klar auf Sieg: "Nach der Brombeere kommt nur noch die absolute Mehrheit der AfD". Er zeigt sich zwar bereit, der CDU im Sinne einer "Verantwortungsethik" die Hand auszustrecken, betont aber, dass seine Kerninhalte wie das Nein zum Multikulturalismus und zur Energiewende "unverhandelbare Erneuerungsprojekte" seien.Warum Sie das gesamte Gespräch hören solltenDiese viereinhalb Stunden {ungeskriptet} bieten einen tiefen, ungeschönten und so noch nie dagewesenen Einblick in das Weltbild einer der polarisierendsten Figuren der deutschen Politik. Es zeichnet das Portrait eines Akteurs, der die eigene Stilisierung zum unbezwingbaren Außenseiter als zentrale politische Waffe gegen das bestehende System einsetzt. Ben Berndts Auseinandersetzung mit der Persona Björn Höcke ist daher weit mehr als eine bloße politische Analyse; sie ist die Beobachtung einer Identität, die keinen Kompromiss mehr mit der Gegenwart sucht, sondern auf deren Bruch wartet.Podcast ungeskriptet{ungeskriptet} ist ein deutschsprachiges Gesprächsformat, der sich bewusst gegen vorgefertigte Gespräche und standardisierte Fragen stellt. Host Ben Berndt spricht mit seinen Gästen ohne Skript und ohne inhaltliche Vorgaben. Ziel ist es, authentische Einblicke in Persönlichkeiten, Denkweisen und Lebensrealitäten zu ermöglichen. Der Podcast richtet sich an Hörerinnen und Hörer, die sich für echte Gespräche, persönliche Geschichten und unverstellte Perspektiven interessieren. Jede Episode lebt von Spontanität, Offenheit und der Bereitschaft, auch unbequeme Themen anzusprechen. Daraus ist in nur 3,5 Jahren einer der größten Podcasts in deutscher Sprache geworden: mehr als 1 Million Abonnenten auf YouTube, Spotify und Apple Podcasts, 12,5 Millionen Views pro Monat auf YouTube und Spotify-Charts-Platz 1 im Bereich Bildung. Dazu mehr als 5 Millionen Stunden Watchtime auf YouTube und Spotify.Weitere Informationen unter https://www.ungeskriptet.com/Pressekontakt:Borgmeier Public Relations, Hannah Bädjer/Philip Rummler, Lange Straße 112,27749 Delmenhorst, Tel: 04221-9345-346/-620, h.baedjer@borgmeier.de/rummler@borgmeier.deOriginal-Content von: ungeskriptet, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182449/6264420