Leipzig (ots) -Wie sinnvoll sind Bürgerräte? Was können sie bewirken? Welche Erwartungen haben die Beteiligten an das Format? Welche Alternativen einer Bürgerbeteiligung gibt es? Diese und andere Fragen diskutieren interessierte Bürgerinnen und Bürger, Beteiligte und ehemalige Bürgerräte mit dem Demokratieforscher Professor Detlef Sack, der Bürgerdialog-Moderatorin Dr. Antje Grobe und dem Thüringer BSW-Landesvorsitzenden Gernot Süßmuth bei "Fakt ist! Aus Erfurt" am Mittwoch, 29. April, 20.15 Uhr im Livestream auf mdr.de/fakt-ist. Im MDR Fernsehen läuft die Sendung ab 20.45 Uhr.Kathleen Bernhardt und Lars Sänger moderieren den Talk, bei der das Live-Publikum im Studio wesentlichen Anteil am Gesprächsverlauf hat und sich mit Meinungen, Standpunkten, Erfahrungen und Fragen einbringt. Im Podium stellen sich der Diskussion folgende Gäste:- Dr. Antje Grobe, Managing Director der Organisationsberatung "Dialog Basis"- Prof. Dr. Detlef Sack, Politikwissenschaftler, Universität Wuppertal- Gernot Süßmuth (BSW), Vorsitzender des Landesverbandes Thüringen des "Bündnis Sahra Wagenknecht""Ein Bürgerrat ist ein Gegengift zu einer Trigger-Debatte", bringt der Politikwissenschaftler Professor Detlef Sack von der Uni Wuppertal seine Definition auf den Punkt. Politikerinnen und Politiker setzen auf dieses Format, um der zunehmend polarisierten politischen Kommunikation etwas entgegenzusetzen. In dem Moment, wo Anwesende miteinander ins Gespräch kämen, könne mehr Verständnis für andere Positionen entstehen. Auch für Antje Grobe, Chefin von Dialog-Basis, ist es ein wichtiges Ziel eine neue Dialogkultur zu schaffen, in der Menschen sich wieder richtig zuhören und miteinander ins Gespräch kommen. Sie moderiert den aktuellen Thüringer "Bürgerdialog Frieden und Diplomatie". Gleich zu Beginn habe sie den frisch ausgelosten Bürgerräten klargemacht, dass dieses Gremium ein beratendes ist."Wir wollen den Diskurs im Land beleben und die Distanz zwischen »denen da oben« und den Bürgerinnen und Bürgern verringern", so begründet der Vorsitzende des Thüringer BSW, Gernot Süßmuth, die Einrichtung des "Bürgerrats Frieden und Diplomatie". Der sei für die Politik ein wichtiger Monitor, um die tatsächlichen Sorgen der Menschen zu identifizieren.Fakt ist! Aus Erfurt: "Bürgerräte - Das riskante Spiel mit der Mitbestimmung"Mittwoch, 29.04.2026, 20.15 Uhr im Live-Stream auf mdr.de/fakt-istMittwoch, 29.04.2026, 20.45 Uhr im MDR-FernsehenNach der Ausstrahlung ein Jahr in der ARD-Mediathek (https://www.ardmediathek.de/ard/sendung/fakt-ist/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kZXJlaWhlbi8xZTFlMDU5Mi03NTViLTRjNzMtODA5Mi1mZWQzYTk4MTViN2E/)www.mdr.de/fakt-istPressekontakt:MDR Landesfunkhaus Thüringen, Kommunikation, Jens Borghardt, Tel.: (0361) 2 18 12 96, E-Mail: Jens.Borghardt@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6264416