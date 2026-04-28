Apple: Warum die neue CEO-Ära mit John Ternus im Zeichen der Künstlichen Intelligenz steht!

Mit dem Amtsantritt von John Ternus als neuem CEO schlägt Apple ein Kapitel auf, das Hardware-Dominanz mit der Skalierbarkeit von Software-KI verbindet. Eine leistungsstarke Siri soll den nächsten Milliarden-Upgrade-Zyklus beim iPhone auslösen. Mehr KI-Funktionen könnten sich durch die Nutzung von Premium-Apps vorteilhaft auf das margenstarke Servicegeschäft auswirken. Für die Apple-Aktie wäre das ein neuer Katalysator.

Das iPhone-Fundament bleibt stabil Entgegen weit verbreiteter Sorgen über eine Marktsättigung im Smartphone-Sektor deuten aktuelle Daten von Experten auf eine robuste Nachfrage hin. Im März-Quartal stieg der weltweite iPhone-Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 13 %, während die abgesetzten Einheiten um 10 % zulegten. Das Wachstum wurde maßgeblich durch eine solide Nachfrage nach preiswerteren Modellen getragen. Zwar lag der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) leicht unter den Erwartungen von Experten, doch die Volumenausweitung signalisiert, dass Apples Ökosystem weiterhin neue Nutzer anzieht - eine kritische Voraussetzung für die Monetarisierung zukünftiger Dienste. Die Stärke im März-Quartal ist ein wichtiges Signal für die Stabilität des Kerngeschäfts, bevor die nächste große Technologie-Welle rollt.







Endlos Turbo Long 162,1102 open end: Basiswert Apple DY656D Quelle: DZ BANK: Geld 28.04. 11:20:00, Brief 28.04. 11:20:00 9,08 EUR 9,11 EUR 0,78% Basiswertkurs: 267,64 USD Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NASDAQ , 27.04. Basispreis 162,1102 USD Knock-Out-Barriere 162,1102 USD Hebel 2,52x Abstand zum Basispreis in % 39,43% Abstand zum Knock-Out in % 39,43% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

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