Paris (www.anleihencheck.de) - Der Krieg im Nahen Osten bestimmt die Märkte, so Geoffroy Lenoir, Head of Collective Investment Management bei Ofi Invest AM.Die Ungewissheit darüber, wann die Straße von Hormus wieder genutzt werden könne, berge erhebliche Risiken für die Weltwirtschaft. Die Anleihemärkte hätten entsprechende Inflationsrisiken aufgrund der höheren Ölpreise eingepreist. "Die Wahrscheinlichkeit eines Stagflationsszenarios steigt", sage Lenoir. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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