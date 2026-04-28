Nio vertieft seine strategische Partnerschaft mit dem US-Halbleiterhersteller Onsemi. Ziel ist es, bei dem chinesischen E-Auto-Hersteller den Übergang von 400-Volt- zu 900-Volt-Plattformen zu beschleunigen - und zwar unter Rückgriff auf die EliteSiC-Technologie M3e von Onsemi. Nio und Onsemi kooperieren nach eigenen Angaben schon seit mehreren Jahren. Nun rücken beide Seiten nochmals enger zusammen, um bei Nio die Entwicklung von E-Auto-Plattformen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net