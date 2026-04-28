"Wir wollen die deutscheste aller chinesischen Marken sein", sagt Xpeng-Deutschlandchef Markus Schrick und setzt dabei auf Technik, Zuverlässigkeit und Bescheidenheit statt lauter Premiumversprechen. In unserem Video-Interview vom Branchentreff "Flotte!" skizziert er ehrgeizige Wachstumsziele, eine klare Serviceoffensive und eine Strategie, die Tempo erlaubt, aber Qualität über alles stellt. Der 2014 in Guangzhou gegründete E-Auto-Hersteller Xpeng ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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