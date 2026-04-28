© Foto: Dall-EJudgement-Day für die Magnificient Seven: Es stehen die Earnings vor der Tür. Gleich vier der großen sieben berichten!Die Unsicherheit dürfte den Anlegern ins Gesicht geschrieben sein: 650 Milliarden US-Dollar investieren die Magnificient Seven in die neue KI-Technologie. Da besteht die berechtigte Frage: Lohnt sich das? Alphabet, zunächst wie Apple als KI-Verlierer gehandelt, konnte mit seinen eigenen Chips (TPUs) punkten. Denn die vornehmliche Frage stellt sich bei der Google-Tochter: Kannibalisiert der Werbe-Riese nicht sein eigenes Geschäft mit Gemini? Daher ist Mittwochnacht besonderes Augenmerk auf die Search-Zahlen und das Cloudwachtum gerichtet. Im vergangenen Quartal konnte …Den vollständigen Artikel lesen
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