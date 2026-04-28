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mbiomics erreicht mit drittem Abschluss der Serie-A-Runde 30 Millionen Euro für die Weiterentwicklung seiner Mikrobiom-Therapeutika



28.04.2026 / 13:00 CET/CEST

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mbiomics erreicht mit drittem Abschluss der Serie-A-Runde 30 Millionen Euro für die Weiterentwicklung seiner Mikrobiom-Therapeutika München, Deutschland, 28. April 2026 - Die mbiomics GmbH, ein TechBio-Unternehmen, das skalierbare, mikrobiombasierte Therapeutika für schwere und chronische Erkrankungen entwickelt, gab heute den erfolgreichen dritten Abschluss seiner Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 12 Millionen Euro bekannt, wodurch sich das Gesamtvolumen der Runde auf 30 Millionen Euro erhöht. An der Finanzierungsrunde beteiligten sich mehrere Bestandsinvestoren, darunter die MIG Fonds und Bayern Kapital. Das neu eingeworbene Kapital wird eingesetzt, um die für die Genehmigung klinischer Studien (IND, Investigational New Drug) erforderlichen pharmakologischen Datensätze weiter zu stärken und die Entwicklung und Herstellung nach GMP-Standards zu beschleunigen. Gleichzeitig bereitet sich mbiomics auf die klinische Bewertung seines führenden Wirkstoffkandidaten MBX-116 als Kombinationstherapie mit einem Immun-Checkpoint-Inhibitor bei fortgeschrittenem Melanom vor. Die Finanzierung kennzeichnet den Übergang des Unternehmens vom Aufbau der Plattform zur klinischen Umsetzung und ermöglicht die Weiterentwicklung seiner Techbio-Plattform in Richtung skalierbarer Produktion und klinischer Anwendung. "Obwohl das klinische Potenzial des Darmmikrobioms hinreichend bekannt ist, stellt die Umsetzung mikrobiombasierter Therapeutika in ein skalierbares Produkt nach wie vor eine erhebliche technische Herausforderung dar. Bei mbiomics lösen wir diese Herausforderung, indem wir den gesamten Technologie-Stack für Entwicklung, Analyse, Screening und Herstellung komplexer mikrobieller Konsortien aufbauen. Unser Fokus liegt nun darauf, unseren führenden Wirkstoffkandidaten MBX-116 in die klinische Erprobung zu bringen," sagte Dr. Johannes B. Woehrstein, CEO und Mitbegründer von mbiomics. mbiomics entwickelt lebende biotherapeutische Produkte (Live Biotherapeutic Products, LBPs). Dabei handelt es sich um orale Therapeutika, die aus lebenden Bakterienstämmen bestehen und darauf ausgelegt sind, das funktionelle und metabolische Potenzial des Darmmikrobioms auf skalierbare Weise und in pharmazeutischer Qualität wiederherzustellen. Stuhltransplantationen (Fecal Microbiota Transplants, FMTs) haben in mehreren Indikationen klinische Wirksamkeit gezeigt und so die Modulation des Mikrobioms als therapeutische Strategie bestätigt. Dieser Ansatz ist inhärent variabel und nicht skalierbar. Im Gegensatz dazu ermöglicht die firmeneigene Plattform von mbiomics das rationale Design definierter, großer und komplexer mikrobieller Konsortien. Die Plattform kombiniert KI-/ML-gestützte Konsortiendesigns, proprietäre Analysetechnologien, die Co-Kultivierung großer Konsortien sowie umfassende Screening-Fähigkeiten. Dr. Matthias Kromayer, Managing Partner bei MIG Capital, kommentierte: "Wir freuen uns, mbiomics auch in dieser Finanzierungsrunde weiterhin zu unterstützen. Seit unserer ersten Investition hat das Team beeindruckende Fortschritte dabei erzielt, Erkenntnisse aus der Mikrobiomforschung in einen skalierbaren therapeutischen Ansatz umzusetzen. Das Unternehmen steht kurz vor dem Beginn der klinischen Validierung und baut seine breit gefächerte therapeutische Pipeline mit großer Dynamik weiter aus." Klinische Erkenntnisse aus der Onkologie haben gezeigt, dass eine Modulation des Darmmikrobioms die Ansprechraten auf Immun-Checkpoint-Inhibitoren signifikant verbessern kann. Auf dieser Grundlage konzentriert sich mbiomics zunächst auf die Zweitlinienbehandlung im fortgeschrittenen Melanom, um das Potenzial seines führenden Wirkstoffkandidaten MBX-116 als Kombinationstherapie zur Verbesserung der Behandlungsergebnisse in dieser Indikation zu evaluieren. Der Start einer Phase-1B-Studie ist für 2027 geplant. Über die Onkologie hinaus entwickelt das Unternehmen eine breitere Pipeline mikrobiombasierter Therapeutika mit möglicher Anwendung in weiteren Indikationen, in denen das Darmmikrobiom eine zentrale Rolle spielt, darunter Autoimmun- und neurodegenerative Erkrankungen. Über mbiomics mbiomics entwickelt komplexe, auf dem Mikrobiom basierende Therapeutika, um das Behandlungsparadigma bei schweren und chronischen Erkrankungen zu verändern. Durch die Kombination von firmeneigenen Präzisionsanalysen mit Erkenntnissen über Patienten bauen wir eine Pipeline aus rational ausgewählten mikrobiellen Gemeinschaften auf, um indikationsspezifische Wirksamkeit zu erzielen und der Heterogenität der Patienten gerecht zu werden. Unser Ziel ist es, das volle immunologische und metabolische Potenzial des Darmmikrobioms zu erschließen, um gesunde mikrobielle Ökosysteme wiederherzustellen und dadurch Krankheiten zu überwinden. Weitere Informationen finden Sie unter www.mbiomics.com oder folgen Sie mbiomics auf LinkedIn . Kontakte mbiomics Dr. Johannes B. Woehrstein, CEO und Mitgründer

Email: info@mbiomics.com Medienanfragen MC Services

Dr. Cora Kaiser, Dr. Johanna Kobler

Email: mbiomics@mc-services.eu

Telefon: +49 89 210 228 0



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