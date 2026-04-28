Erfurt (ots) -"Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA) geht in die nächste Runde: Nachdem 32 Schulklassen in den spannenden Vorrunden der "Schulbattles" gegeneinander angetreten sind, freuen sich nun die besten acht Klassen auf den Einzug in die Wochenshows der 23. Staffel. Die Wochenshows sind ab dem 1. Mai 2026 auf kika.de und in der KiKA-App verfügbar. Im TV sind die Shows immer freitags um 19:30 Uhr bei KiKA zu sehen.Im Studio des KinderMedienZentrums in Erfurt treten jeweils zwei Schulklassen in insgesamt vier Wochenshows gegeneinander an und messen sich bei Wissensfragen, Experimenten und Spielen. Wer die Runde für sich entscheidet, zieht in das große Superfinale ein. Präsentiert werden die Wochenshows im Wechsel vom bekannten "Die beste Klasse Deutschlands"-Moderationsduo Clarissa Corrêa da Silva und Tobias Krell. Das Publikum kann parallel über die KiKA-Quiz App (https://www.kika.de/eltern/applikationen/kika-quiz/kika-quiz-100.html)mitspielen und begehrte DbKD-Fanpakete gewinnen.Diese acht Schulklassen haben es in die Wochenshows geschafft:- Klasse 7B des Gymnasiums Rotherbaum aus Hamburg- Klasse 7B des Goethegymnasiums aus Weimar- Klasse 7D des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums aus Bonn- Klasse 7C des Königin-Katharina-Stift Gymnasiums aus Stuttgart- Klasse 6C des Spessart-Gymnasiums aus Alzenau- Klasse 7B des Max-Planck-Gymnasiums aus Göttingen- Klasse 7B des Johann-Gottfried-Herder-Gymnasiums aus Berlin- Klasse 7C des Städtischen Gymnasiums aus OchtrupDen Staffel-Abschluss bildet das große Superfinale, das mit vielen prominenten Gästen am Samstag, dem 29. Mai 2026, um 19:30 Uhr auf kika.de, in der KiKA-App und bei KiKA zu sehen sein wird. Hier treten die vier Klassen, die sich in den Wochenshows durchgesetzt haben, gegeneinander um den Titel "Die beste Klasse Deutschlands" an."Reaction Video" mit Live-Chat für das PublikumEin weiteres Highlight gibt es zum Abschluss der Wochenshows: Am 22. Mai 2026, um 20:15 Uhr sprechen Sarah und Lukas, das "Schulbattle"-Duo, live auf kika.de, in der KiKA-App und bei KiKA über ihre persönlichen Best Moments der vier Wochenshows - als "Reaction Video" mit Live-Chat für das Publikum auf kika.de."Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA) ist eine Produktion von Bavaria Entertainment im Auftrag von KiKA. Redaktionelle Verantwortung bei KiKA trägt Thomas Miles unter redaktioneller Mitarbeit von Marko Thielemann.Weitere Informationen finden Sie auf kommunikation.kika.dePressekontakt:FOOLPROOFED GmbHwww.foolproofed.deCharlotte Rüterrueter@foolproofed.de+49 1573 0958813Markus Hermjohannesmarkus@foolproofed.de+49 178 251 532 8Weitere Informationen:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6264461