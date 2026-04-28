Friedberg (ots) -- Kompakt-SUV (4,47 m) mit markantem, emotionalem Design macht den Anfang- Hatchback- und Kombi-Version folgen- All scenarios - All powertrains: Verbrennungs-, Hybrid- und Elektroantrieb verfügbar- Europäische Abstimmung mit Schwerpunkt auf Komfort, Laufkultur und Fahrleistung- Hochwertiges Interieur, das Komfort, Benutzerfreundlichkeit und ein digitales Fahrerlebnis vereint- Fortschrittliche Sicherheits- und Assistenzsysteme mit umfassender AusstattungDer neue GWM ORA 5 SUV markiert den Anfang der ORA 5-Modellreihe, die demnächst auf dem deutschen Markt eingeführt wird. Ein Kompakt-SUV, das gezielt auf die Bedürfnisse des europäischen Marktes entwickelt wurde. Mit seinen Abmessungen positioniert sich das Modell im Kernbereich der in Europa besonders gefragten C-SUV-Klasse und verfügt mit ICE-, HEV- und BEV-Antrieben über ein breites Antriebsportfolio. Charakteristisch sind vor allem das unverwechselbare und emotional ansprechende Design sowie sein Hybridsystem, das Leistung und Effizienz nahtlos vereint. Ergänzt wird dies durch ein nutzerorientiertes digitales Fahrerlebnis und eine umfangreiche Serienausstattung bereits ab den Einstiegsversionen.Mit dem Verkaufsstart im Sommer 2026 wird das Fahrzeug auf dem europäischen und deutschen Markt eingeführt. Das SUV-Modell bildet dabei den Auftakt einer breiteren, für Europa geplanten Produktfamilie. Weitere Karosserievarianten wie Hatchback und Kombi werden folgen und damit das Produktportfolio von GWM über unterschiedliche Nutzungsszenarien und Kundenbedürfnisse hinweg ausbauen.Mit einer Länge von 4,47 Metern bewegt sich der GWM ORA 5 in einem besonders wettbewerbsintensiven Umfeld mit hoher Relevanz für Absatz, Sichtbarkeit und kommerziellen Erfolg. Um sich hier erfolgreich zu positionieren, bietet er für den europäischen Markt einen hohen Innenraumkomfort, optimierte Geräuschdämmung, eine erweiterte Garantie, fortschrittliche Sicherheitssysteme sowie Materialien, die im Hinblick auf Nachhaltigkeit und einer angenehmen Haptik ausgewählt wurden.Damit unterstreicht das Modell seinen Anspruch, unterschiedliche Anforderungen im Alltag gleichermaßen zu erfüllen. Entsprechend vielseitig positioniert, spricht es mit seiner hohen emotionalen Anziehungskraft Kunden an, die Wert auf Komfort und Benutzerfreundlichkeit, Design und moderne Technologien legen.Insgesamt ist der neue ORA 5 in der SUV-Version mehr als nur ein Neuzugang im Bereich der Kompakt-SUVs: Es steht für eine klar definierte Identität, geprägt von unverwechselbarem Design, zugänglicher Technologie und einer hohen Relevanz für die Mobilitätsbedürfnisse in urbanen und ländlichen Gegenden Europas.All scenarios - All powertrainsDarüber hinaus spiegelt der ORA 5 die breite Positionierung von GWM in Europa wider, die darauf basiert, den Kunden eine umfassende und flexible Auswahl an Fahrzeugen, Technologien und Nutzungsszenarien zu bieten. Dieser Ansatz basiert auf einem klaren Prinzip: sich als erste Wahl für ein breites Spektrum an Nutzern und Mobilitätsbedürfnissen zu positionieren, gemäß dem Leitspruch "All scenarios - All powertrains".Vier Säulen für ein charakterstarkes ModellDie Identität des ORA 5 basiert auf vier Kernsäulen, die das gesamte Produktkonzept prägen. Die erste ist das Design: warm, emotional, unverwechselbar und geprägt von weichen, fließenden Oberflächen. Die zweite ist das Hybridsystem, das auf eine ausgewogene Balance von Leistung, Effizienz und Alltagstauglichkeit ausgelegt ist. Die dritte Säule ist das digitale Fahrerlebnis, das sich um ein großes, immersives Display und eine schnelle, intuitive Benutzeroberfläche dreht. Der vierte Aspekt ist der einfache Zugang zu moderner Technologie: Funktionen, die regulär in höheren Segmenten zu finden sind, sind beim ORA 5 bereits ab den Einstiegsversionen verfügbar.Design: Ausdrucksstarkes Exterieur trifft auf atmosphärisches InterieurExterieur - fließende Linien, Charakter und sofortige WiedererkennbarkeitDas markanteste Merkmal des ORA 5 ist sein Design. Das Exterieur folgt der Designsprache "Full-Surface Fluid Sculpture", die sich durch durchgehende, fließende, von der Natur inspirierte Oberflächen auszeichnet. Die Linien erinnern an fließendes Wasser und sich bewegende Wolken und laufen nach hinten in einem wasserfallartigen Effekt zusammen. Die Karosserie ist auf aerodynamische Effizienz ausgelegt.Interieur - Ambiente, Komfort und ein urbanes LebensgefühlIm Innenraum setzt der ORA 5 die Designphilosophie des Exterieurs in ein intimeres und sinnliches Erlebnis um. Der Innenraum nutzt Licht, Farbe und räumliche Offenheit, um das Konzept "Triple Moments of Time" zu inszenieren, das von den natürlichen Lichtverhältnissen im Tagesverlauf inspiriert ist und den Innenraum in eine ruhige und einladende Umgebung verwandelt. Ziel ist, eine Wohlfühl-Atmosphäre an Bord zu schaffen, die durch den gewählten Designansatz erreicht wird, der Funktionalität mit Komfort und der Ausrichtung auf einen zeitgenössischen urbanen Lebensstil in Einklang bringt.Hybridsystem: Leistung, Effizienz und AlltagstauglichkeitDie zweite Säule des ORA 5 ist das Hybridsystem. Die HEV-Konfiguration basiert auf drei Hauptelementen: einem hocheffizienten 1,5-Liter-Turbomotor, einer 1,09-kWh-Lithium-Ionen-Batterie und einem Zweigang-Hybrid-Getriebe (DHT) mit integriertem P3-Mechanismus. Dank dieser Technologie kann das Fahrzeug automatisch zwischen sechs Betriebsmodi wechseln und je nach Fahrsituation zwischen Elektro- und Verbrennungsantrieb umschalten, wodurch das Gleichgewicht zwischen Fahrdynamik, Effizienz und Fahrkomfort optimiert wird.In der Hybridkonfiguration liefert der ORA 5 eine Gesamtleistung von 164 kW und ein Drehmoment von 476 Nm. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h dauert 7,7 Sekunden, womit der ORA 5 zu den spurtstärksten Fahrzeugen in seinem Segment zählt, während der kombinierte Durchschnittsverbrauch bei nur 5,1 Litern pro 100 km liegt. Das Verhältnis von Leistung zu Verbrauch ist im Segment der Vollhybrid-Kompakt-SUVs das beste seiner Klasse, was den ORA 5 zu einer überzeugenden Wahl sowohl hinsichtlich der Fahrleistung als auch der Energieeffizienz macht, ohne dabei Kompromisse bei der Fahrdynamik einzugehen.Das technische Angebot wird darüber hinaus durch weitere Antriebsoptionen ergänzt: eine ICE-Version mit einem 1,5 Liter Turbo-Benziner-Motor und 7-Gang-DCT-Getriebe sowie eine BEV-Version mit einer 58,3-kWh-Batterie und einer WLTP-Reichweite von 435 km.Digitales Fahrerlebnis: große Displays, intuitive Benutzeroberfläche und smartphone-inspirierte NutzerführungDas GWM-Betriebssystem Coffee OS bietet eine intelligente und intuitive digitale Umgebung. Zu seinen zentralen Stärken zählen eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit, einfache Bedienbarkeit und ein vertrautes Nutzungserlebnis. Die Benutzeroberfläche arbeitet schnell und reibungslos und ist vergleichbar mit einem Smartphone. Dies zeigt sich in fließenden Darstellungen und einer klar strukturierten Oberfläche, die auf eine sofort verständliche Nutzung ausgelegt ist. Dadurch wird die Benutzererfahrung äußerst ansprechend, wobei der einfache Zugriff auf wichtige Funktionen das Gefühl von Logik und Modernität verstärkt.Zugängliche Technologie: serienmäßig hohe AusstattungDie vierte Säule steht für den breiten Zugang für Kunden zu moderner Technologie. Im ORA 5 wird dieses Konzept durch eine besonders umfangreiche Serienausstattung umgesetzt, die bereits ab der Basisversion verfügbar ist. Die Ausstattung gehört im Einstiegssegment zu den umfangreichsten auf dem Markt, mit einem breiten und strukturierten Angebot an Fahrerassistenzsystemen (ADAS). Das Coffee Pilot Ultra-System repräsentiert die dritte Generation der Fahrerassistenzsysteme von GWM und integriert 23 Funktionen für aktive Sicherheit und Fahrunterstützung.Europäische Abstimmung, Komfort und ein angenehmes FahrerlebnisNeben den bereits genannten Stärken, die die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen, insbesondere im Hinblick auf Komfort und Innenraumqualität, tragen ergonomisch gestaltete, konturierte Sitze sowie sorgfältig ausgearbeitete Details maßgeblich zur hohen Fahrqualität bei.Darauf aufbauend wurde das Fahrzeug gezielt auf die Anforderungen des europäischen Marktes abgestimmt. Im Fokus stehen dabei Fahrleistung, Handling und Fahrspaß, die ein homogenes und sicheres Fahrverhalten ermöglichen.Das Modell bietet ein ausgewogenes und komfortables Fahrerlebnis, unterstützt durch fortschrittliche Geräuschreduzierung, optimierte Aerodynamik und eine mehrschichtige Dämmung. Straßenunebenheiten und Reifengeräusche werden wirksam reduziert, während das aerodynamische Karosseriedesign Windgeräusche bei höheren Geschwindigkeiten minimiert. So entsteht im Innenraum eine ruhige, hochwertige und angenehme Atmosphäre.Qualität und LanglebigkeitDer ORA 5 ist auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt. Die Garantie auf den Antriebsstrang beträgt 7 Jahre oder 150.000 km. Für die Batterie gilt eine Garantie von 8 Jahren oder 160.000 km.Der ORA 5 wurde entwickelt, um ein hohes Maß an Schutz bei Frontal-, Seiten- und Heckkollisionen zu bieten und zielt darauf ab, im Euro-NCAP-Test 2026 eine 5-Sterne-Bewertung zu erreichen - entsprechend der umfassendsten und strengsten Überarbeitung des Testprotokolls seit 2009.___________________________________________________________________________GWM ORA 5 SUV 58 kWh Batterie 150 kW (204 PS) Energieverbrauch 15,5 kWh/100 km Strom; CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse A; GWM ORA 5 SUV Hybrid 1.5 Turbo 110 kW (150 PS), Elektromotor 140 kW (190 PS), Systemleistung 164 kW (223 PS) Energieverbrauch 5,1 l/100 km Benzin; CO2-Emission 117 g/km; CO2-Klasse D; GWM ORA 5 SUV 1.5 Turbo 118 kW (160 PS) 7-Gang-DCT Energieverbrauch 6,9 l/100 km Benzin; CO2-Emission 158 g/km; CO2-Klasse F; kombinierte Werte.Die nach PKW-EnVKV angegebenen offiziellen Werte zu Verbrauch und CO2-Emission sowie ggf. Angaben zur Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP ermittelt. Weitere Infos unter gwm-motor.de_______________________________________________________________________Pressekontakt:Jörg MachalitzkyTel. 06031 68 96 - 570Mobil 0151 23 88 77 65joerg.machalitzky@freyimportservices.deOriginal-Content von: Frey Import Services GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165845/6264448