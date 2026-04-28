DAX Prognose für Dienstag, 28.04.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.153 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Am Vormittag konnte sich der DAX dynamisch erholen und bis an die 24.370 Punkte laufen. Das Tageshoch wurde direkt abverkauft. Es ging bis kurz vor Xetra Schluss abwärts. Dem Index gelang es am Abend sich zu stabilisieren, aber nicht zu erholen. Es wurde ein erneuter Xetra Tagesverlust formatiert. Nachbörslich setzte sich die Seitwärtsbewegung weiter fort. Der DAX ging bei 24.079 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

? Key Takeaways

Technisches Bild bleibt angeschlagen Der DAX notiert unter wichtigen Durchschnittslinien. Besonders die SMA200 stellt weiterhin einen zentralen Widerstand dar - ohne nachhaltigen Ausbruch bleibt der Druck bestehen.

Der DAX notiert unter wichtigen Durchschnittslinien. Besonders die SMA200 stellt weiterhin einen zentralen Widerstand dar - ohne nachhaltigen Ausbruch bleibt der Druck bestehen. Richtungsentscheidung an Schlüsselmarke Die Zone um 24.078 Punkte ist kurzfristig entscheidend. Darüber sind Erholungen möglich, darunter droht eine Ausweitung der Abwärtsbewegung.

Die Zone um 24.078 Punkte ist kurzfristig entscheidend. Darüber sind Erholungen möglich, darunter droht eine Ausweitung der Abwärtsbewegung. Überwiegend bärische Tagesprognose Mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 - wird ein seitwärts bis abwärts gerichteter Handel erwartet, bei einer definierten Range bis in den Bereich unter 23.915 Punkte.

Der DAX startete gestern bei 24.153 Punkten in den vorbörslichen Handel und konnte sich im Vormittagshandel dynamisch bis auf 24.371 Punkte erholen. Das Tageshoch wurde jedoch direkt abverkauft, woraufhin der Index bis kurz vor Xetra-Schluss kontinuierlich nachgab.

Am Abend stabilisierte sich der DAX zwar, eine nachhaltige Erholung blieb jedoch aus. Der Handelstag endete mit einem Xetra-Schluss bei 24.094 Punkten, während der Tagesschluss bei 24.079 Punkten lag.

Von den 40 DAX-Werten schlossen 16 im Plus, 24 im Minus. Zu den stärksten Titeln gehörten Siemens (+2,94 - adidas (+1,93 - und Commerzbank (+1,67 - Am schwächsten präsentierten sich Siemens Energy (-5,21 - Hannover Rück (-2,93 - und Merck (-2,72 %)....

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