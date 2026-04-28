Grundsätzliche UFK-Eignung: EcoGraf - Weiterer Meilenstein in der 105-Mio. USD KfW-Finanzierung

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Die geplante 105-Mio.-USD-Kreditfazilität für Epanko nimmt weiter Form an. Ein positives UFK-Signal aus Deutschland stärkt den Finanzierungsprozess für das Graphitprojekt.

EcoGraf (WKN A2PW0M / ASX EGR) treibt die Finanzierung seines Epanko-Graphitprojekts erfolgreich voran. Im Zentrum steht eine vorrangig besicherte Kreditfazilität von bis zu 105 Millionen US-Dollar, die über die KfW IPEX-Bank arrangiert werden soll. Das aktuelle Update zeigt: EcoGraf hebt die Finanzierung von der Ebene allgemeiner Absichtserklärungen auf die nächste Stufe und arbeitet intensiv an den konkreten kommerziellen, technischen und strukturellen Details.

Die geplante Projektfinanzierung ist eng mit einem staatlichen Prüf- und Deckungsprozess verzahnt. Ziel ist es, das Projekt über das deutsche UFK-Programm (Ungebundene Finanzkredite) abzusichern. Dieses Instrument fördert strategische Vorhaben, die der deutschen Industrie einen langfristigen Zugang zu kritischen Mineralien wie Graphit sichern.

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EcoGraf: Weiterer Meilenstein in der 105-Mio.-USD-Finanzierung für das Epanko-Graphitprojekt

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