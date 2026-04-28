Österreich greift künftig stärker in den Onlinehandel ein: Mit einer neuen Paketabgabe sollen große Händler künftig für jede Lieferung zahlen. Die Maßnahme trifft vor allem internationale Plattformen - und könnte indirekt auch Verbraucherpreise erhöhen. Die österreichische Regierung hat vergangene Woche im Ministerrat eine neue Abgabe auf Paketsendungen im Onlinehandel beschlossen. Künftig sollen große Händler:innen für jedes nach Österreich gelieferte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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