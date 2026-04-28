Ein Besuch beim Zahnarzt ist oft auch schmerzhaft für den Geldbeutel. Daher setzen viele GKV-Versicherte auf eine Zahnzusatzversicherung. Laut einer Verivox-Umfrage ist für die meisten die eingeschränkte zahnmedizinische Versorgung in der GKV der ausschlaggebende Grund für den Abschluss einer Zusatzpolice. Die schrittweisen Kürzungen des zahnmedizinischen Leistungskatalogs in der gesetzlichen Krankenversicherung ist für viele GKV-Versicherte der Hauptgrund, eine Zahnzusatzversicherung abzuschließen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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