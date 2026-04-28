Der europäische Baukonzern STRABAG SE hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem starken Ergebnis abgeschlossen. Während viele Wettbewerber unter den geopolitischen Spannungen und verzögerten Haushaltsentscheidungen in Deutschland und Österreich litten, setzte der Technologiekonzern für Baudienstleistungen ein klares Zeichen: Erstmals wurde die Leistungsschwelle von 20 Milliarden Euro überschritten, der Auftragsbestand explodierte um 24 % auf über 31 Milliarden Euro. Mit einer Leistung von 20,42 Mrd. Euro (plus 6 %) und einer EBIT-Marge, die mit 6,7 % auf sehr hohem Niveau stagnierte (2024: 6,1 %), ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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