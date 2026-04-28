Whatsapp soll an eigenem Cloudspeicher für Backups arbeiten. Damit könnte die Meta-Tochter ein nerviges Problem lösen. Die Macher hinter dem Messenger Whatsapp entwickeln offenbar eine eigene Cloud-Lösung für Backups. Damit will sich die Meta-Tochter unabhängiger von Google Drive und iCloud machen - und löst nebenbei ein Problem, das Nutzer beim Wechsel zwischen Android und iPhone seit Jahren nervt. Das Blog WABetaInfo hat Hinweise auf eine hauseigene ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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