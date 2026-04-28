Die meisten Projekte beginnen gleich. Ein Unternehmen zeigt seine KI-Roadmap - ambitioniert, detailliert, gut finanziert. Doch dann kommt die eine Frage: "Woher kommen die Daten, und wem gehören sie?" Im Raum wird es still. Diese Stille deutet selten auf ein Datenproblem hin. Die Organisation hat nicht entschieden, wie ihre Daten für KI genutzt werden dürfen, wer den Zugriff autorisiert und welche Governance gilt. Das ist kein Datenproblem. Das ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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