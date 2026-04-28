Paris (www.anleihencheck.de) - Vor dem Hintergrund eines ausgeglichenen Arbeitsmarktes hält die US-Notenbank (FED) ihre dritte Sitzung des Jahres ab, so François Rimeu, Senior Strategist bei Crédit Mutuel Asset Management.Der Arbeitsmarktbericht vom März, der auf einen Rückgang der Arbeitslosigkeit und eine Erholung bei der Anzahl neu geschaffener Arbeitsplätze hindeute, spreche für eine abwartende Haltung. So könne sich die FED weiterhin auf ihr Inflationsziel konzentrieren, insbesondere angesichts der anhaltenden geopolitischen Unsicherheit im Nahen Osten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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