Linz (www.anleihencheck.de) - Heute 14:00 Uhr tagt die ungarische Zentralbank (MNB) über ihr weiteres zinspolitisches Vorgehen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Alles andere als ein unverändertes Leitzinsniveau wäre eine Überraschung: Sowohl die von Bloomberg befragten Ökonomen als auch die Terminmärkte würden davon ausgehen, dass die Zinsen in den kommenden Monaten stabil bleiben würden. Noch vor der Sitzung Ende März seien hingegen deutliche Zinserhöhungen eingepreist gewesen. Diese Erwartungen hätten sich inzwischen deutlich abgeschwächt und würden nun wesentlich realistischer wirken. Entsprechend seien von der heutigen Entscheidung kaum Impulse zu erwarten - ein ruhiger Handelstag für den Forint (HUF) scheine wahrscheinlich, was nach der starken Rally rund um die jüngsten Wahlen durchaus gelegen komme. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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