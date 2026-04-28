Die Mobilitätsmarke Moia aus dem Volkswagen-Konzern geht eine Partnerschaft mit Beep ein, einem Anbieter geteilter, autonomer Mobilitätsdienste aus Orlando in Florida. Ziel ist der Aufbau einer Flotte von 5.000 autonomen Fahrzeugen für den öffentlichen Personennahverkehr. Gelingt beiden Partnern wirklich der Aufbau einer so großen Flotte, so würde sie wohl eine ähnlich große Dimension einnehmen wie die Zusammenarbeit von Moia mit Uber, wo es um den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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