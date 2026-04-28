Hamburg/Schwarzwald (ots) -
Die JFN Spirituosen Hamburg GmbH präsentiert mit der TANNENBLUT BERESHIT SERIE eine limitierte Edition mit klar definierter Auflage und strukturierter Vergabe.
Die Serie umfasst insgesamt 3.000 einzeln nummerierte Flaschen. Eine Fortführung oder Neuauflage ist nicht vorgesehen.
Struktur der Edition
Die BERESHIT SERIE folgt innerhalb der Auflage einer differenzierten Einordnung. Der Einstiegspreis beginnt bei 149 Euro.
Innerhalb der Edition bestehen verschiedene Kategorien:
- fortlaufende Nummern für den Aufbau individueller Sammlungen
- früh vergebene Flaschen innerhalb der Auflage
- Nummern mit symbolischer Bedeutung (z. B. 7, 18, 26, 72)
- einzelne Flaschen mit besonderer Einordnung, darunter Nummer 770 mit einem Preis von 77.000 Euro
Jede Flasche ist eindeutig nummeriert und Bestandteil der Gesamtauflage.
Herkunft und Produktion
Die Spirituose wird im Schwarzwald destilliert und ist mit der hanseatischen Tradition von J. Ferd. Nagel, Hamburg, verbunden. Die Edition legt den Fokus auf Herkunft, Kontinuität und eine klar definierte Auflage.
Vergabe der Flaschen
Die Zuteilung erfolgt über eine vorherige Registrierung mit anschließender Auswahl durch den Anbieter. Ein Anspruch auf Erwerb besteht nicht. Die Verfügbarkeit einzelner Flaschennummern kann sich im Verlauf ändern.
Weitere Informationen und Registrierung
www.tannenblut.co
Pressekontakt:
JFN Spirituosen Hamburg GmbH
20095 Hamburg
E-Mail: intake@tannenblut.co
Original-Content von: JFN Spirituosen Hamburg GmbH, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182451/6264519
Die JFN Spirituosen Hamburg GmbH präsentiert mit der TANNENBLUT BERESHIT SERIE eine limitierte Edition mit klar definierter Auflage und strukturierter Vergabe.
Die Serie umfasst insgesamt 3.000 einzeln nummerierte Flaschen. Eine Fortführung oder Neuauflage ist nicht vorgesehen.
Struktur der Edition
Die BERESHIT SERIE folgt innerhalb der Auflage einer differenzierten Einordnung. Der Einstiegspreis beginnt bei 149 Euro.
Innerhalb der Edition bestehen verschiedene Kategorien:
- fortlaufende Nummern für den Aufbau individueller Sammlungen
- früh vergebene Flaschen innerhalb der Auflage
- Nummern mit symbolischer Bedeutung (z. B. 7, 18, 26, 72)
- einzelne Flaschen mit besonderer Einordnung, darunter Nummer 770 mit einem Preis von 77.000 Euro
Jede Flasche ist eindeutig nummeriert und Bestandteil der Gesamtauflage.
Herkunft und Produktion
Die Spirituose wird im Schwarzwald destilliert und ist mit der hanseatischen Tradition von J. Ferd. Nagel, Hamburg, verbunden. Die Edition legt den Fokus auf Herkunft, Kontinuität und eine klar definierte Auflage.
Vergabe der Flaschen
Die Zuteilung erfolgt über eine vorherige Registrierung mit anschließender Auswahl durch den Anbieter. Ein Anspruch auf Erwerb besteht nicht. Die Verfügbarkeit einzelner Flaschennummern kann sich im Verlauf ändern.
Weitere Informationen und Registrierung
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JFN Spirituosen Hamburg GmbH
20095 Hamburg
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