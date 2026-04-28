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Cherry SE: Vorläufige Zahlen für das erste Quartal 2026



28.04.2026 / 13:51 CET/CEST

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München, 28.04.2026 - Basierend auf vorläufigen und ungeprüften Zahlen geht der Vorstand der Cherry SE für das erste Quartal 2026 von einem Konzernumsatz in Höhe von 20,8 Mio. Euro (Q1 2025: 25,3 Mio. Euro) und einer bereinigten Konzern-EBITDA-Marge* von -2,9 % (Q1 2025: -8,0 %) aus. Der Konzernumsatz im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres liegt damit um rund 17,8 % unter dem Vergleichswert des Vorjahresquartals. Die Abweichung im Umsatz resultiert aus Fremdwährungseffekten (USD, Renminbi), einem Basiseffekt aus dem Verkauf der zu der vormals zu DH&S gehörenden Hygienetastatursparte im zweiten Quartal 2025 sowie einer herausfordernden Abverkaufssituation in Europa, da die Vertriebskanäle weiterhin hohe Lagerbestände aufweisen. Ohne Berücksichtigung der Hygienetastatursparte hat sich der Umsatz im Segment DH&S im Berichtsquartal mehr als verdreifacht. Die bereinigte Konzern-EBITDA-Marge im ersten Quartal 2026 liegt um rund 5,1 Prozentpunkte über dem vergleichbaren Wert des ersten Quartals 2025. Die Verbesserung der bereinigten EBITDA-Marge resultiert aus der signifikant gesenkten Kostenbasis sowie einer verbesserten Bruttomarge im Bereich Peripherals. Die vollständige Quartalsmitteilung wird wie geplant am 7. Mai 2026 veröffentlicht. *Die Definition der bereinigten EBITDA-Marge findet sich auf Seite 27 des Geschäftsberichts 2024 der Cherry SE, der unter https://ir.cherry.de/de/ abrufbar ist. Mitteilende Person: Rogier Volmer, Vorstandsvorsitzender



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