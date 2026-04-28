München (ots) -
"maischberger" mit diesen Gästen und Themen:
Carsten Linnemann (CDU, Generalsekretär)
Jakob Augstein (Verleger, Der Freitag)
Nikolaus Blome (Politikchef RTL/ntv)
Bettina Böttinger (Moderatorin)
Michael Bröcker (Table.Briefings)
Anna Lehmann (taz)
Bundeshaushalt 2027 und Reformvorhaben
Im Gespräch: Generalsekretär Carsten Linnemann (CDU).
Ein Jahr schwarz-rote Koalition und die internationalen Krisen
Darüber diskutieren die Podcast-Hosts Jakob Augstein, Verleger "Der Freitag", und Nikolaus Blome, Leiter des Politikressorts von RTL/ntv.
Es kommentieren: die Moderatorin Bettina Böttinger, der Chefredakteur von Table.Briefings, Michael Bröcker, und dieaz-Journalistin Anna Lehmann.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
Fotos unter: www.ard-foto.de
Pressekontakt:
Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de
Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6264536
"maischberger" mit diesen Gästen und Themen:
Carsten Linnemann (CDU, Generalsekretär)
Jakob Augstein (Verleger, Der Freitag)
Nikolaus Blome (Politikchef RTL/ntv)
Bettina Böttinger (Moderatorin)
Michael Bröcker (Table.Briefings)
Anna Lehmann (taz)
Bundeshaushalt 2027 und Reformvorhaben
Im Gespräch: Generalsekretär Carsten Linnemann (CDU).
Ein Jahr schwarz-rote Koalition und die internationalen Krisen
Darüber diskutieren die Podcast-Hosts Jakob Augstein, Verleger "Der Freitag", und Nikolaus Blome, Leiter des Politikressorts von RTL/ntv.
Es kommentieren: die Moderatorin Bettina Böttinger, der Chefredakteur von Table.Briefings, Michael Bröcker, und dieaz-Journalistin Anna Lehmann.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
Fotos unter: www.ard-foto.de
Pressekontakt:
Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de
Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6264536
© 2026 news aktuell