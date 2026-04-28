Der Tech-Gigant Alphabet steht kurz vor der Veröffentlichung seiner Ergebnisse für das erste Quartal. Anleger richten ihren Blick auf die Zahlen, da sie Hinweise darauf geben könnten, ob die Aktie ihre starke Kursentwicklung fortsetzen kann. Erwartungsvolle Märkte vor den Quartalszahlen Am Mittwoch nach Börsenschluss legt Alphabet seine Geschäftszahlen für das erste Quartal vor. In einer Woche, in der mehrere der größten Konzerne der Welt berichten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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