Small Modular Reactors gelten als eine mögliche Antwort auf steigenden Energiebedarf und die Frage nach stabiler Stromversorgung. Im Zusammenspiel mit wachsender Nachfrage durch Rechenzentren und industrielle Anwendungen rückt die Technologie stärker in die öffentliche Diskussion. Warum kleine Reaktoren aktuell mehr Aufmerksamkeit bekommen Die Rahmenbedingungen haben sich in den letzten Jahren spürbar verändert. Der Energiebedarf steigt, gleichzeitig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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