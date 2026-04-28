Mainz (ots) -
Woche 23/26
So., 31.5.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
9.03 37°Leben (HD/UT)
Mein Körper, mein Kapital: Für die Medizin
Deutschland 2026
Im Streaming: 21. Mai 2026, 05.00 Uhr bis 21. Mai 2031
("37°Leben: Mein Körper, mein Kapital: Nackt für andere" entfällt, ist aber ab dem 28.5. auf zdf.de abrufbar.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6264541
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So., 31.5.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
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Deutschland 2026
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("37°Leben: Mein Körper, mein Kapital: Nackt für andere" entfällt, ist aber ab dem 28.5. auf zdf.de abrufbar.)
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