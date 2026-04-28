Munster (ots) -Bundesminister der Verteidigung Boris Pistorius wird sich am 4. Mai im Rahmen einer Fähigkeitsdarstellung unter dem Motto "Wie das Heer kämpfen wird" einen unmittelbaren Eindruck von der Leistungsfähigkeit und den Planungen des Deutschen Heeres verschaffen.Die gegenwärtige Bedrohungslage ist real, vielschichtig und dynamisch - und sie fordert die Bundeswehr in allen Dimensionen. Dem Deutschen Heer als Träger des Gefechts an Land kommt dabei eine besondere Verantwortung zu. Denn hier entscheidet sich im Kern die Fähigkeit zur Abschreckung und - wenn notwendig - zur Durchsetzung.Medienvertretende sind herzlich eingeladen, diese Vorführung des Heeres vor Ort zu begleiten. Bitte akkreditieren Sie sich mit beiliegendem Akkreditierungsformular bis zum 29. April 2026, 13:00 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum des Heeres.Termin: Montag, 4. Mai 2026 um 09:30 UhrAdresse:Oase - Zum OertzetalDanziger Str. 74-7629633 MunsterAnsprechpartner und Akkreditierung:Presse- und Informationszentrum des HeeresTelefon: +49 (0) 3341 / 58 - 1511E-Mail: kdohpizhpresse@bundeswehr.orgAnmeldung:Erforderlich mit beiliegendem Akkreditierungsformular bis 29. April 2026, 13:00 UhrVeranstaltungsort: MunsterAblauf (vorläufig):bis 09:30 UhrEintreffen der Medienvertretenden an der Oaseanschl. Akkreditierung, Überprüfung der mitgeführten Technik und Transfer zum Veranstaltungsort11:15 Uhr Ankunft des Bundesministers der Verteidigung Boris Pistorius; Fotopunktanschl. Transfer zur Tribüne und Vorbereitung für Aufnahmen der Vorführung13:00-14:00 Uhr Dynamische Vorführung: "Wie das Heer kämpfen wird"14:10 Uhr Presseimbiss, Vorbereitung Statement14:50 Uhr Statement Bundesminister der Verteidigung15:00 Uhr Ende des Presseprogrammsanschl. Rücktransport zur Oase, PressearbeitszeitHinweise für die Medien:- Ohne vorherige Akkreditierung ist kein Zugang zur Veranstaltung möglich.- Eine Anmeldung/Akkreditierung bedeutet keine Zusage.- Eine Nachakkreditierung ist nicht möglich.- Wir bestätigen Ihnen die Teilnahmemöglichkeit.- Dem Wetter angepasste Kleidung und festes Schuhwerk werden empfohlen.- Auf dem Gelände gilt ein absolutes Film- und Fotografierverbot. Ausgenommen davon ist nur der direkte Veranstaltungsbereich.- Gehörschutz wird vor Ort bereitgestellt.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum des HeeresTelefon: +49 (0) 3341 / 58 - 1511E-Mail: kdohpizhpresse@bundeswehr.orgOriginal-Content von: PIZ Heer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127975/6264554