Die Schlichtungstelle Versicherungsombudsmann meldet für 2025 erneut Rekordwerte bei den Beschwerden gegen Versicherer. Mit knapp 29.000 Eingängen bleibt der Druck hoch. Besonders Kfz- und Rechtsschut treiben die Entwicklung. Beschwerden gegen Vermittler fallen kaum ins Gewicht. Das Jahr 2025 geht für die Schlichtungsstelle Versicherungsombudsmann mit einem neuen Rekord in die Bücher. Insgesamt 28.904 Beschwerden gingen bei der Geschäftsstelle ein, ein Plus von 34,1% gegenüber dem Vorjahr. Auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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